老樹下的畢業證書 楊梅國小圓95歲校友80年心願

楊梅國小舉辦「一樹百年情、一結傳承心」百年樟樹感恩傳承活動。圖：教育局提供

桃園市楊梅國小於近日舉辦「一樹百年情、一結傳承心」百年樟樹感恩傳承活動，邀請資深校友、校友代表以及應屆畢業生齊聚校園共同參與。在校長賴淑芬主持下，老中青三代齊聚百年樟樹下，繫上象徵祝福與傳承的紅色蝴蝶結，感謝老樹長年守護校園、庇蔭一代又一代的楊梅學子，展現學校、家庭與社區共同傳承教育情感與地方記憶的深厚力量。

活動中特別為高齡95歲的資深校友沈鄭葉妹補發畢業證書。沈鄭葉妹於民國34年就讀楊梅國小，原訂畢業當天返校領取畢業證書，卻因途中遭遇空襲變故，人群緊急疏散進入防空洞避難，未能完成畢業典禮與領證程序。這張未能親手領取的畢業證書，成為她心中長達80餘年的遺憾，也是一段戰亂年代下被迫中斷的學習記憶。

考量沈鄭葉妹年事已高，經評估後無法親自出席活動，但她特別親自拍攝影片於典禮中播放，向母校表達感謝之意。影片中，沈鄭葉妹以日語清唱了一段當年在校所學的校歌，歌聲跨越時代，令現場師生與來賓深受感動。典禮結束後，賴淑芬特別率領學校行政同仁，親自前往沈鄭葉妹府上，將補發的畢業證書及當天活動照片鄭重致贈給她，了卻長達80年的心願，為因戰爭被迫中斷的學習歷程畫下圓滿句點。

楊梅國小創校之前，地方子弟多需遠赴新埔公學校就讀，寄宿他鄉，生活諸多不便。經地方有志人士奔走努力，於民前十二年一月申請設立學校，同年五月十九日獲准籌建校舍與宿舍，並於九月二十四日正式招生開學，開啟百年辦學歷史。校園中的百年樟樹，正是這段地方教育發展歷程的重要見證者。

該株樟樹屹立於校園一隅，因早年生長環境嚴峻，為爭取陽光而向陽傾斜生長，展現堅毅不拔的生命力。經文獻記載，樹齡約120年，樹高12公尺，胸圍2.38公尺，樹冠幅達120平方公尺，為桃園市政府列管保護之珍貴老樹，亦是學校推動生態教育與環境永續的重要場域。

活動亦邀請在校服務近37年的志工校友陳政元一同參與。陳政元多年來風雨無阻守護學童上、下學安全，被全校師生譽為校園中的「長青樹」。活動現場，陳政元與學生代表共同為百年樟樹繫上祝福蝴蝶結，象徵世代守護與無私奉獻精神的延續。此外，當日參與活動的教師中，亦有多位本身即為學校畢業校友。這些從學生身分走回母校任教的教師，與在校學生一同站在百年樟樹下參與感恩儀式，讓「校友、教師、學生」的生命歷程在同一棵老樹下交會，展現楊梅國小教育精神在校園中代代相傳的深厚底蘊。

典禮中，196位六年級學生在紅布條上親筆寫下對「樟樹爺爺」的感恩祝福語，如「謝謝樟樹爺爺守護陪伴我們成長」、「願樟樹爺爺年年欣欣向榮、歲歲平安吉祥」、「長命千歲」等，並由各班代表輪流朗誦感恩詞。在茂密樹蔭下，稚嫩童音迴盪校園，串起跨越百年的校園記憶。賴淑芬表示，楊梅國小以樹為名、以校為家，校園中的每一株樹木都是孩子們的家人。補發畢業證書不僅是為一位校友圓夢，更是對戰爭世代的致敬。藉由此次的活動引導孩子珍惜得來不易的和平與學習時光，讓教育、歷史與情感在校園中持續傳承。

