老樹救援協會第七年辦神木路跑 何欣純向五福臨門神木禮肥
〔記者張軒哲／台中報導〕台灣老樹救援協會今(22)日在台中石岡舉辦第七屆「神木禮肥公益路跑」，吸引各地民眾、社團共襄盛舉，以行動關心五福臨門神木，立委何欣純向神木禮肥並表示，老樹是自然景觀，更是台中的瑰寶及珍貴資產，承載文化、歷史與地方故事，保護老樹就是守護這片土地與世代的記憶。
台灣老樹救援協會表示，路跑活動特色是跑者將往返於兩棵台灣重要自然資產的神木「五福臨門神木」與「崑山七分神木」間，分級健跑組8公里跟健走組5公里，協會理事長陳三奇、創會理事長吳春山說參與者和贊助者的支持，將全部投入救樹工作，成功喚起更多人對老樹保護的關注。
何欣純說，向參與者參與路跑表示敬意，今日也親手向神木禮拜並進行施肥，謝謝老樹庇護地方滋養生態，台中未來推動城市發展時，必須兼顧自然保育，環境永續，以台灣老樹救援協會為例，多年來致力於保護全台的老樹，同時公益進行校園樹木安全保護及樹木保育推廣教育，讓更多人感受到自然與樹木保護的重要，並以行動支持這片土地的未來。
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高
塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝
