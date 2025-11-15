老母悶死癱兒各界求特赦！他見府回應嘆：賴清德寧跳出來護沈伯洋

一名8旬老母因年老病重，長年照顧重度身心障礙的5旬兒子，心力交瘁，於是悶死重殘兒，被判刑2年半，法官籲請總統特赦。總統府13日則回應，尊重司法獨立，政府不會介入個案，將視司法程序完成後再為後續。對此，國民黨前發言人鄧凱勛感嘆，總統賴清德寧可跳出來護綠委沈伯洋，寧可花時間嗆立法院長韓國瑜，就是不願意對這事件講一句話。

國民黨前發言人鄧凱勛。（圖取自鄧凱勛臉書）

鄧凱勛14日在臉書發文表示，一位母親，照顧癱瘓兒子整整五十年，不是幾個月、不是幾年，是半個世紀的日夜照護，沒有假日、沒有喘息，甚至沒有任何後援，她的青春、她的壯年、甚至老年，全部獻給了病床旁的那位孩子。當她最後準備用一萬元送走照顧一輩子的兒子時，那種痛與絕望，簡直難以想像。

鄧凱勛指出，也正因為如此，台灣人民才期待政府能夠站出來。然而，賴清德選擇沉默，這一次要求政府表態的，不是反對黨，不是任何政治人物，而是三位承審法官、以及整個台灣社會！但賴清德做了什麼？他寧可跳出來護著沈伯洋，寧可花時間嗆韓國瑜院長，就是不願意對劉媽媽事件講一句話。

婦人不堪長期照顧癱瘓兒，心力交瘁下釀下殺機。日前一審判決出爐，依家暴殺人罪判老婦2年6月，可上訴。（圖 /資料照/中天新聞）

鄧凱勛強調，對政治同溫層，賴清德奮不顧身；對真正需要幫助的人民，賴清德避而不見。總統府還硬說「個案不評論」，但大家心裡都明白，這不是什麼「個案」，這是長照體系的失能，赤裸呈現在全國人民面前。而且今天不是只有劉媽媽，全台有多少家庭在苦撐，卻被政府假裝看不見？行政體系冷處理、總統選擇性失明，人民看到的只有一件事，賴政府對政治鬥爭永遠全力以赴，對民生問題卻視而不見。

鄧凱勛感嘆，雖然早已不期待賴清德有任何改變，但仍要呼籲賴清德政府，大罷免大失敗後，就該收起鬥爭的心思，台灣人民已經受夠一個整天搞鬥爭、搞意識形態的政府請多花心思在民生問題、人民最切身相關的議題上，賴清德好好替人民解決問題吧！

