老母照護癱瘓兒50年「紅包塞口中」絕望弒子 法官判2年6月、建請總統特赦

在台北市松山區一處靜巷內，一段長達半世紀的照護悲歌，終於在去年畫下最沉痛的句點。80歲的劉媽媽，照顧癱瘓在床、重度身心障礙的兒子阿成（化名）整整50年，卻在染疫身體衰弱、心力交瘁之際，親手結束兒子生命。

台北地方法院審理後，體察其苦，依《刑法》第59條「情堪憫恕」減刑，判處2年6個月徒刑，並罕見在判決中建請總統特赦，盼給這位母親一條「不再受罰的路」。

50年照護：母親燃盡青春與生命

台師大文學院院長須文蔚昨（12日）在臉書發文，表示這個事件是老婦的絕望與法官的悲憫，並呼籲賴清德總統特赦。

劉媽媽的兒子阿成，嬰兒時期因腦膜炎併發小兒麻痺，導致終身癱瘓、無法言語，只能以眼神溝通。50年來，母親將所有時間、體力與金錢都投注於照護，甚至賣掉房產，只為讓兒子維持生命。法院在判決書中寫道：「被害人身形與一般成年男子無異，衣著整潔、皮膚無褥瘡，可見被告長年費心照料。」這段描述成為法官筆下最動人的見證，也是母愛燃盡生命的證詞。

染疫重病、心力交瘁：紅包與膠帶的悲劇早晨

民國112年4月底，劉媽媽確診新冠肺炎，原已年邁多病的身體徹底崩潰。她心臟裝有支架、曾跌倒骨折，隔離期間看著無法康復的兒子，陷入絕望。

同年5月12日清晨，她趁外籍看護短暫離開時，反鎖房門，拿出一個裝有1萬元現鈔的紅包袋放進兒子口中，象徵給他最後的體面，隨後以口水巾與封箱膠帶悄然結束他的生命。法官記錄她的哽咽回答：「沒膽子用棉被，覺得比較難死。」這句話，揭露了母親在理智與愛間撕裂的痛苦。

法官的掙扎：情輕法重，判決書流下溫熱的淚

台北地院合議庭由審判長歐陽儀、陪席法官趙書郁與蕭淳尹審理，全案依殺人罪起訴，但法官們認為此案「與一般恣意剝奪生命者情況，實難等同視之」。劉媽媽自首、家屬諒解，法院依自首條款減刑，再依「情堪憫恕」再度減輕，最終判處2年6月徒刑。

法官於判決中指出，執行刑罰「已無任何預防或應報之必要」，此案更凸顯社會對照顧者長期缺乏支持，強調「這不是刑罰能遏止的問題，而是國家應提供心理與社會支持的責任」。

法界罕見呼籲：請總統特赦

三位法官在判決末段罕見寫下「建請總統考慮特赦」的文字，呼籲行政體系伸出援手。他們指出，劉媽媽高齡、體弱多病，若入獄恐無法自理，應由執行機關審酌《監獄行刑法》第13條「拒收條款」。

這份判決不只是法律文書，更像一封司法對行政的「人道信函」，希望賴清德總統依《赦免法》給予特赦，讓這位母親不再在冰冷法條間受煎熬。

一場不該重演的悲劇：社會該如何接住「照顧者的絕望」

劉媽媽案不只是母子悲劇，更反應出台灣長照體系的現實缺口。法官在判決中沉痛指出：「願意長期照顧無法自理親人的人，本就基於愛與奉獻；然而奉獻若無止境，終將讓照顧者身心俱疲。」社會輿論也呼籲，國家應建立更完善的照顧者支持網絡，讓下一個「劉媽媽」不必在絕望中獨自面對崩潰。

