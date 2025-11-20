老母養子貧病相依 不忘翻轉手心助人

96歲的「周亞蘭」阿媽雙眼失明，與患有癲癇與智力障礙的養子相依為命。22年來，慈濟志工持續陪伴，從熱食到問候關懷不曾間斷。阿媽雖然清貧，但知足惜福還造福。

清晨，天還沒亮，屋裡已亮著燈，九十六歲的周亞蘭阿媽起床了。

慈濟志工涂如明一如往常提著餐盒來，這是他心裡不變的惦記。

慈濟志工 涂如明：「已經有7年、8年了，我每次經過去港口工作就會送來， 因為給老人家他們吃，我每次都會買給他們， 她聽到我的聲音，就知道是我，很多年了，阿媽，記得吃哦 (好 謝謝)。」

身體的不適，讓阿媽顯得有些疲憊。慈濟志工幫她按摩頭部，舒緩了不少，也感受到溫暖的陪伴。

慈濟志工 楊蕙瑛：「(訪視)就是看著關心的人，你過得怎麼樣，你好嗎，你吃飽了嗎，我們訪視就要慢慢把心做得柔軟，(用柔軟的心)軟一點感受他人(處境)。」

阿媽的生活清貧，早年以縫紉維生，獨自撫養養子阿明長大。歲月流轉，阿媽因青光眼而失明，養子又癲癇、智力不足，母子倆相互守著彼此。

慈濟關懷戶 周亞蘭：「(失明) 20多年了， (你看不到之後 有哪裡不適應嗎)，已經習慣了，想到他這麼淒涼，你放棄了他，他之後要去哪裡，放棄了，他又沒有兄弟姊妹，就撫養他長大和我一起(生活)，不知道什麼(力量)撐著我，或者是，觀音幫我 。」

左鄰右舍也會來關懷阿媽，慈濟志工則是一路陪伴這對母子二十二年，阿媽省吃儉用政府的資助，不忘存錢助人。

慈濟志工 潘思伻：「在慈濟上我們一路走下來， 我們的那些捐款點滴，就是從這些愛心人士的一點一滴，這樣的留在我們的功德海裡面，其實她是在教育我們，布施不是有錢人的專利，而是有心人的參與。」

阿媽的心靈富足，讓人感受到真正的幸福，善的循環，不變的溫情。

