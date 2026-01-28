老江紅茶牛奶2店長年終破百萬 網湧貼文朝聖：羨慕2字都說膩了

【緯來新聞網】老江紅茶牛奶近日公布2025年度年終獎金數據，店長獎金排名前三者分別領取141萬元、102萬元與72萬元，幾乎每位店長皆可領得超過10萬元。貼文曝光也引來不少網友朝聖留言喊羨慕。

老江紅茶牛奶2店長年終破百萬。（圖／翻攝老江紅茶牛奶FB）

老江紅茶牛奶獎金制度受到關注的原因，除了店長獎金金額遠高於多數服務業平均外，也被部分網友拿來與科技產業員工獎金做比較。老江紅茶牛奶持續拓展規模，截至目前已在高雄與台南開設共14間分店，員工制度與績效獎勵同步強化，形成獨特的企業文化。



老江紅茶牛奶創立於高雄，歷史超過70年，以紅茶牛奶與火腿蛋吐司為主要招牌餐點，深受當地消費者喜愛。2025年營收表現優異，內部獎勵機制與透明的獎金分配政策被視為吸引人才的重要因素。與其他餐飲品牌不同的是，其強調由基層晉升的培訓制度，吸引大量應徵者關注並主動詢問職缺。



貼文曝光後引來不少網友羨慕留言「別人家的年終」、「羨慕2字我都說膩了」、「現在應徵來得及嗎？」、「這樣員工一定有動力！！」、「很不錯的制度」

