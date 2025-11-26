老派存股達人1／股災含淚買鴻海 數學老師逆勢砸300萬賺50%關鍵理由曝

Ryan爸爸透過深入了解公司財務體質，長期持有好股。

7年級數學老師Ryan爸爸，存股資歷17年。相較一般存股族以高股息ETF為投資目標，他堅持自行研究、挖掘個股價值，並奉行逆勢投資法，趁股市大跌時撿便宜；今年4月關稅股災，他將股票質押、買進鴻海，帳面獲利一度接近50％，加碼勇氣令人佩服。

「就理智角度，我期許自己是個逆勢交易者，但當市場崩跌時，情緒上還是需要再修煉；像今年4月，我幾乎是含著淚，持續買進鴻海。」存股邁入17年的數學老師、Ryan爸爸，年領股息達130萬元，身為價值投資者的他，回憶起美國總統川普引爆的全球關稅股災時，直言內心仍然糾結。

Ryan爸爸 投資小檔案

出生：1984年

現職：高中數學教師

學歷：中興大學數學碩士

經歷：IG理財帳號Ryan爸爸理財誌

投資心法：1. 逆勢交易，大跌時加碼被錯殺的好公司；2. 長期投資，當公司獲利變差、股價變貴、有更好標的出現3情況才賣股；3. 資產配置，成長股與防禦股兼備

相較目前一般存股族，多以高股息ETF當作長期投資標的，7年級的Ryan爸爸偏好研究個股基本面，買進市場上非主流公司；直到2024年第一季，新進存股名單出現了鴻海，到現在成為第一大持股，「以前對科技產業不熟，這2年AI趨勢爆發，意識到持股少了相關配置，便開始調整投資組合。」

他指出，這幾年鴻海正歷經重大轉型。「過去大家對鴻海印象，就是組裝代工廠，但近來公司已朝高毛利、高技術門檻前進。」包括：雲端伺服器營收持續成長，是輝達、亞馬遜、谷歌等大廠重要夥伴；電動車方面，MIH平台聯盟不斷擴展，另外，在機器人及智慧工廠部分，也能看到公司成為科技製造整合平台的前瞻規劃。

今年4月股災，Ryan爸爸將股票質押，逆勢進場加碼。

「看著鴻海轉型AI雲端業務、電動車逐步開花結果，我在股價170元附近陸續進場；去年7月最高漲到234元，證明自己並未看走眼。但沒過多久，市場雜音就一波接著一波，從地緣政治風險、到蘋果供應鏈疑慮，鴻海股價一路上沖下洗，到今年4月關稅股災，市場情緒崩潰，股價直接跌破淨值，看了心都在淌血。」Ryan爸爸描述這段投資驚魂記。

當鴻海股價持續下跌期間，市場充斥看衰聲音：包括「公司沒有核心技術」「AI已經泡沫化」「股價會跌破100元」。「我不斷對自己心戰喊話，仔細釐清公司基本面是否真的變糟，後來決定逆勢加碼15張，現在回頭看，仍很慶幸當時的決定。」他笑說。

能在風暴中勇敢買進原因，Ryan爸爸靠的是3理由：一、鴻海營收及獲利並未變差，月營收年增率仍維持2位數成長，加上近年資本支出持續提升，有利公司未來獲利發展；二、股價已腰斬，長期投資價值浮現；三、鴻海是重要權值股且配息穩定，政府及國內法人不會坐視指標股被外資錯殺。

投資性格嚴謹、保守的他坦言，「3月中旬因擔心川普關稅變數，便先設定好股票質押流程，手握600多萬現金等待逢低布局機會，不料很快地在4月就碰上股災，那1、2天就投入了300萬元；除了加碼鴻海外，也買進了台積電、神基。現在說起來輕鬆，但當時內心其實相當忐忑。」Ryan爸爸分享那段緊張心情。

