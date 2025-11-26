老派存股達人2／靠3好公司年領百萬股息 存股17年達人親揭5檔長期持股
Ryan爸爸存股資歷17年，他堅持自行研究、挖掘個股價值，並奉行逆勢投資法，趁股市大跌時撿便宜；他有一套「3好公司」標準，即財務體質好、營運前景好、及企業誠信形象好。符合這3大標準公司，只要遇上倒楣事，就把握機會伺機進場。
Ryan爸爸投資性格嚴謹、保守。他坦言，「3月中旬因擔心川普關稅變數，便先設定好股票質押流程，手握600多萬現金等待逢低布局機會，不料很快地在4月就碰上股災，那1、2天就投入了300萬元；除了加碼鴻海外，也買進了台積電、神基。現在說起來輕鬆，但當時內心其實相當忐忑。」
尤其在股市兵荒馬亂大逃殺下，究竟該如何鎖定價值好股，從容撿便宜？Ryan爸爸有一套「3好公司」標準，即財務體質好、營運前景好、及企業誠信形象好。符合這3大標準公司，只要遇上倒楣事，就要懂得把握機會伺機進場。
先看財務體質方面，除了獲利及股息穩定外，負債比低於60％、毛利率大於20％、股東權益報酬率（ROE）大於15％，及自由現金流為正數，都是篩選存股標的基本原則；在營運前景部分，公司則須具備4條件，包括：符合產業趨勢、享有高市占率與護城河、營運持續擴張及議價能力強。
至於企業形象部分，像是經營者誠信、公司財務透明度及社會責任都是關注重點；比方說台積電、台達電，就是他心中企業形象最佳代表。「對我來說，這些原則不僅是存股指標，更是股市迷霧中的一盞明燈，能照亮未來布局方向。」
進一步攤開Ryan爸爸現階段前5大持股，除了鴻海，還有神基、崑鼎、德麥及104。其中，全台最大網路人力資源服務公司104，這幾年持續深化AI技術應用，近5年負債比在44～54％之間，毛利率高達86～90％，股東權益報酬率更是逐年成長、達28％，配合帳上現金充足，財務體質健康。
Ryan爸爸分析，台灣雖然有類似的人力資源平台，但104才是徵才領域方面的龍頭；且攤開財報來看，公司表現也是可圈可點。「檢視近5年獲利能力，會發現104毛利率很高，但營益率相較偏低，代表其屬於高毛利、高行銷費用的公司，但就算如此，股東權益報酬率仍可維持亮麗表現，相當難得。」
身為價值投資人，Ryan爸爸認為，量化分析就像一張初步濾網，能篩掉有疑慮的公司；但要找到價值被低估的潛力股，就要進一步追蹤公司長線營運計畫，參加公司法說會，對未來獲利狀況也要有一定掌握，才有能力判斷公司的投資價值。
「價值投資最有趣的地方，就在一步步自我驗證的過程；從量化分析，進階到質化研究，有時挖掘到好公司，那種莫名的成就感，真的令人著迷。現金流是附帶的好處，最享受的還是投資眼光獲得市場認同，這真的只有自行體會過後，才能了解箇中滋味。」Ryan爸爸感性分享。
