老派存股達人3／股災越跌越買！他年收息130萬 透露鴻海賣股時機

神基擁有完整強固型電腦產品線，公司營運穩定擴展，是Ryan爸爸重要持股。（翻攝神基linkedin）

攤開Ryan爸爸目前5大持股，包括鴻海、神基、崑鼎、德麥及104。除權值股鴻海外，其他4檔都是低波動的冷門好股，在投資組合中扮演防禦性角色；存股資歷17年的他認為，進可攻退可守的配置，才能睡得安穩，財富也能穩健增長。

以長期持股神基為例，公司擁有完整的強固型電腦產品線，涵蓋範圍包括：軍警、公共事業、通訊及交通運輸等領域。「身為全球前3大軍工電腦供應商，神基與歐美國家不斷有新合作訂單，未來幾年營運穩定擴展、獲利將持續成長。」Ryan爸爸分析。

7年級數學老師Ryan爸爸存股17年，年領股息達130萬元。

他觀察，「過去5年，神基每股自由現金流入多為正數，公司資金應相當充足；再看近5年公司配息狀況，在公司每股純益逐年成長帶動下，配息金額也年年攀升。」儘管川普揮舞著關稅大旗，但神基透過生產基地調整與擴張，減緩關稅衝擊，加上近期搭上軍工概念題材，今年來股價表現也不錯，漲幅最高一度達4成。

Ryan爸爸偏重基本面選股，並長期持有。「我心目中的好公司有4條件，包括：穩定的獲利能力、良好的現金流、公司具產業競爭力，及財務結構穩健。」他認為，營收與淨利穩定成長的公司，才值得長期擁有；殖利率未必要最高，但獲利一定要穩定進步。

而只有3種情況出現，Ryan爸爸才會賣股：一、公司獲利變差；二、股價變貴；三、有更好標的出現。例如，公司連續2個月月營收年增率衰退，或本益比高於過去10年平均最高本益比，就是賣出訊號、會開始出脫持股，「以鴻海為例，若股價漲至約300元，我會反向調節。」

這套進退有據的存股策略，連懂得投資的老婆都稱讚佩服，「股災期間，我只能做到不賣在最低點，但Ryan卻有勇氣、沉著冷靜地再加碼，真的很有智慧。他能分辨股價下跌原因，回頭檢視自己持股理由是否改變，像這次4月逆勢買進被腰斬的鴻海，就需要研究得夠透徹，否則很難禁得起市場大波動的考驗。」

教師實習期間的好友張老師，也因Ryan爸走上財富自由道路，「他樂於分享投資理財知識，手把手教我看財報、選好公司，讓我逐漸建立起自己的投資觀。去年他提醒我留意鴻海，讓我搭上AI浪潮；如今帳面獲利已逾300萬元，這不僅是金錢上的收穫，更是人生觀念上的重要轉變。」

從過去以民生消費股為持股核心，到現在因看好AI產業發展，大部位投入鴻海，Ryan爸爸有老派投資人的堅持，要憑藉自己的硬底研究，腳踏實地持續挖掘價值浮現的好股；「但是如何在股市崩跌時，還能笑著從容進場，這分泰然自若，仍是我要努力前進的目標。」Ryan爸爸說。

