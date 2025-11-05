老派花蓮食光展 用老照片和走讀解鎖美食記憶地圖

老派花蓮食光展，用老照片和街區走讀解鎖花蓮美食記憶地圖。（圖：花蓮市公所提供）

花蓮市公所推動「老派花蓮(食)－老物件裡的花蓮街市」計畫，獲教育部114年度補助，透過老照片展覽、講座及走讀活動，帶領民眾探索花蓮飲食文化的歷史脈絡。

即日起至30日於阿思瑪麗景飯店展出30幅珍貴老照片，橫跨日治時期至民國89年，呈現原住民飲食、移民米食及日治時期料亭文化。活動期間安排兩場導覽：第一場已經在11月1日黃家榮老師主講《穿越市街，尋找百年回憶中的在地美食》，第二場則是本週六、11月8日葉柏強老師帶領「飲食足跡中的文化風景」走讀。參與者可獲2026《老派花蓮》紀念月曆及明信片，請至花蓮市立圖書館臉書專頁報名。

廣告 廣告

此為早年臨近火車站的酒樓天仙閣。（圖：花蓮市公所提供）

市長魏嘉彥表示，每張照片都承載著花蓮的歷史記憶與情感，從高級料亭到庶民小吃，展現了城市豐富的飲食面貌。展覽特別感謝葉柏強、黃家榮與趙孝嚴三位老師提供珍貴資料，他們長期投入文史研究與老照片蒐藏，讓展覽內容更加豐富多元。（梁國榮報導）