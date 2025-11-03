《老派花蓮-食在美味》老照片展 溫暖開幕

《老派花蓮-食在美味》老照片展吸引許多市民與文化愛好者參與，共同回味花蓮的飲食記憶。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市公所為保存花蓮飲食風貌，推動「老派花蓮(食)老物件裡的花蓮街市」在地資料徵集計畫，獲教育部一一四年度補助。活動以老照片展覽、講座及走讀等形式，帶領民眾探索城市多元的飲食文化。

《老派花蓮-食在美味》老照片展開幕記者會日在阿思瑪麗景飯店舉行，吸引許多市民與文化愛好者參與，共同回味花蓮的飲食記憶。此次展覽共展出三十幅珍貴老照片，時間橫跨日治時期至民國八十九年，內容涵蓋原住民飲食、移民米食風貌及日治時期的料亭與洋食文化。

市長魏嘉彥表示，花蓮的歷史肌理與飲食文化相互交織，從日治時期的高級料亭到庶民小吃，每張影像都承載著城市的記憶與情感。此次展覽讓市民與遊客共同回味屬於花蓮的老派美味。

花蓮市公所表示，此次展覽特別感謝提供珍貴影像與資料的三位老師分別是葉柏強、黃家榮與趙孝嚴。葉柏強為土生土長的花蓮人，長年投入地方文史研究與老照片蒐藏；黃家榮則主持花蓮鐵道文化園區「七六二書庫」，專注於日治時期神社研究與老照片典藏。

趙孝嚴則以社會創新為基礎，推動地方永續與文化保存，結合SDGs理念實踐地方創生，感謝三位老師的熱心分享，使此次展覽內容豐富多元。

花蓮市公所指出，展期自即日起至十一月三十日止，地點在阿思瑪麗景飯店。活動期間將安排導覽講座，八日葉柏強老師帶領「飲食足跡中的文化風景」走讀活動。參加者可獲二０二六《老派花蓮》紀念月曆及明信片。