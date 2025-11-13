老烤箱餐廳疑「食物中毒」 業者：近30名顧客身體不適

台北大安區的老烤箱餐廳爆出疑似食物中毒。（圖／TVBS）

台北大安區米其林推薦餐廳「老烤箱義式餐廳」近日爆發大規模疑似食物中毒事件，共有將近30位顧客出現身體不適症狀。事件引發顧客在社群媒體抱怨，指控店家最初只願全額退款，後續才願意賠償請假工資及醫療費用。對此，業者強調會全額賠償顧客所有損失。台北市衛生局已前往稽查，發現冰箱存在衛生缺失，並採集多項檢體進行調查，若確認為食品中毒事件，將依法開罰6萬至2億元。

台北大安區的老烤箱餐廳爆出疑似食物中毒。（圖／TVBS）

事件源於9日及10日兩天，共12組顧客在用餐後出現身體不適情形。有顧客於社群平台發文表示，9日中午與朋友聚餐，點了章魚前菜、松露披薩、羊排、鴨肉醬義大利麵及提拉米蘇，隔天早上三人都出現上吐下瀉及發高燒症狀。該顧客表示打電話向店家反映時，對方回應已聯繫當天其他客人都沒有問題，顧客不滿業者說只願意全額退費。此貼文引來其他顧客留言，表示10日晚上去用餐的三人也出現類似症狀。

老烤箱餐廳創辦人Augustin表示，他們在第一時間已逐一撥打電話給出現腹瀉症狀的客人，並進行內部檢討。針對顧客指控店家一開始只願意全額退費，直到後來越來越多人反映才願意賠償請假工資和醫療費，Augustin強調他們絕對不會只提供餐點退費，相關醫療費用及公司請假費用，顧客都能向他們索取理賠。

老烤箱餐廳的創辦人強調會賠償顧客損失。（圖／TVBS）

台北市衛生局已前往稽查，查獲冷藏冰箱門邊不乾淨、冷藏冰箱內食材沒有覆蓋等缺失。現場也採集了生火腿、人員手部檢體、沙拉和提拉米蘇夾子檢體。台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，如符合食品中毒病因物質及原因食品判明標準，判屬食品中毒，將依違反食安法第15條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。

衛生局稽查冰箱兩項缺失。（圖／TVBS）

業者指出，身體不適的客人食用的餐點都有提拉米蘇，懷疑問題可能出在使用的生雞蛋。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海建議，民眾盡量要吃熟食不要吃生食，因為生食沒有經過高溫處理，容易有食物中毒病原菌的污染。目前此集體疑似食物中毒事件只有5人就醫，通報人數未達強制停業規定的6人，但店家的訂位數已受到影響，取消一到兩成。業者強調會持續和顧客說明調查進度，也會承擔該負的賠償責任。

