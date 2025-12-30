資深記者鍾志鵬 / 台北報導

老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過。臺灣演藝圈，不能忘記他的10個理由曝光。圖為操西平主持《來電50》。 （圖／翻攝自《來電50》YT）

四哥曹西平66歲驟逝，震驚演藝圈。人生下半場，曹西平以敢罵敢講風格佔有一席之地。曹西平當年能歌、能舞、能主持、能演電影。合作對象有張國榮、阿B鍾鎮濤、胡茵夢、金瑞瑤、楊林、彭雪芬、娃娃金智娟、周丹薇、黃鶯鶯。當紅程度，簡直就像是現在的許光漢。他不是「最完美的偶像」，但卻是最真實、敢怒敢言、不怕得罪人、把孝順寫在一生行動裡的巨星。臺灣娛樂圈，不能忘記他的10個理由曝光。

老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過。臺灣演藝圈，不能忘記他的10個理由曝光。 （圖／翻攝自《曹西平的粉絲愛團》臉書）

曹西平一出道就爆紅 在台灣演藝圈佔有一席之地

「四哥不管有任何的困境，我都不會怕，因為四哥有妳們大家撐著我。四哥真心的謝謝大家的幫忙跟力挺，讓每一步踩著更扎實更穩定。四哥永遠的信念就是，有多少錢就過多少錢的日子，有多少能力就做多少能力的事情（千萬不要好高騖遠）超出了自己的能力範圍。」



「善良的人、孝順的人、福氣自然來，貴人隨時就在你身邊。活在當下、活出精彩有妳們大家陪伴著四哥，讓四哥的人生下半場非常的忙碌，非常的充實。期待妳我的相會，什麼時候，，，，？看老天爺的安排沒有安排就是最好的安排。」



「最起碼四哥也對演藝圈貢獻了他一輩子的青春。唱歌跳舞也超過四十年以上了。

沒有功勞也有苦勞，也帶給大家這麼多的歡樂回憶。」

廣告 廣告

老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過。臺灣演藝圈，不能忘記他的10個理由曝光。圖為曹西平與倪敏然。 （圖／翻攝自《曹西平的粉絲愛團》臉書）

老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過。臺灣演藝圈，不能忘記他的10個理由曝光。圖為曹西平與金瑞瑤（右一）。 （圖／翻攝自《曹西平的粉絲愛團》臉書）

曹西平走完一生 台灣娛樂圈不能忘記他的10個理由

台灣4、5、6年級生一定不會忘記曹西平與包偉銘當年主持的《來電50》，節目是俊男美女的相親大會，轟動兩岸三地華人圈。對於過去的爆紅，人生走到下半場，曾西平曾說：「當四哥我第一次踏上電視台歌舞表演時，我就爆紅了，此生不遺憾了— 覺得充滿鬥志。」。



剛出道的曹西平，合作的都是大咖，第一次拍電影《野性的青春》就遇到這些當時大咖的演員彭雪芬，阿B，朱海玲，周丹薇，張佩華。胡茵夢、鄧麗君、甜妞、金瑞瑤、楊林、張國榮、梅艷芳也合作過。每次看到老照片，曹西平內心總有滿滿的感動。



現在年輕人對曹西平的印象是敢罵、敢說、孝順，對於「資深年輕人」來說，跟跟著他一起走過成長歲月，也觀察到，曹西平是一個把真性情活成一輩子的男人。有人說他直，有人說他衝。但觀眾看得出來：那不是算計，是性格、是真。

老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過。臺灣演藝圈，不能忘記他的10個理由曝光。 圖為曹西平與胡茵夢。（圖／翻攝自《曹西平的粉絲愛團》臉書）

臺灣娛樂圈，不能忘記曹西平的10個理由

1.他替娛樂圈留下「真性情」的位置：在包裝當道的年代，他證明：不討好，也能被記住。



2.他敢說實話，讓節目有溫度：他的每一句話，可能不圓滑，但都是真的，讓觀眾願意聽。



3.他讓藝人回到「人」：有情緒、有脾氣、有疲憊，那種真實，反而最貼近生活。



4.他一輩子沒有換過性格：很多人會變，曹西平沒有。他年輕時這樣，年老時也是。



5.他把孝順，活成日常選擇：為了照顧母親，調整工作與人生步調。孝順，不是口號，是長年累月的行動。



6.他不追流量，卻累積信任：不用話題炒作，只要他出現，觀眾就知道會聽到真話。



7.他替綜藝圈保留一種「不完美的美」：不修邊幅、不假客套，卻讓人安心。



8.他用一生告訴後輩：做人比紅重要：紅得快很容易，走得久才困難。



9.他陪伴了一整個世代：很多觀眾的青春、餐桌、夜晚，都有他的聲音。



10. 他證明：性格，本身就是品牌：不靠設計、不靠包裝，做自己，就是最清楚的辨識度。

一位大咖製作人說，後來的曹西平早已褪去偶像型藝人風格，在臉書上與網友的互動，就像是很多人生命裡的一位老朋友。不溫柔也不圓滑，但在你最需要真話的時候，他從不缺席。曹西平讓臺灣娛樂圈「很真」。提醒我們，無論如何，做人真誠永遠比做人設重要。

老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過。臺灣演藝圈，不能忘記他的10個理由曝光。 圖為曹西平與張國榮。（圖／翻攝自《曹西平的粉絲愛團》臉書）

老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過。臺灣演藝圈，不能忘記他的10個理由曝光。 （圖／翻攝自《曹西平的粉絲愛團》臉書）

老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過。臺灣演藝圈，不能忘記他的10個理由曝光。 圖為曹西平與楊林。（圖／翻攝自《曹西平的粉絲愛團》臉書）

老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過。臺灣演藝圈，不能忘記他的10個理由曝光。圖為曹西平與恬妞。 （圖／翻攝自《曹西平的粉絲愛團》臉書）

老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過。臺灣演藝圈，不能忘記他的10個理由曝光。圖為曹西平與黃鶯鶯。 （圖／翻攝自《曹西平的粉絲愛團》臉書）

老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過。臺灣演藝圈，不能忘記他的10個理由曝光。 （圖／翻攝自《曹西平的粉絲愛團》臉書）

老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過。臺灣演藝圈，不能忘記他的10個理由曝光。 （圖／翻攝自《曹西平的粉絲愛團》臉書）

老照片故事／曹西平當年像許光漢紅翻天 張國榮、胡茵夢、彭雪芬合作過。臺灣演藝圈，不能忘記他的10個理由曝光。圖為曹西平與金智娟、鄭怡、金瑞瑤成為雜誌封面人物。 （圖／翻攝自《曹西平的粉絲愛團》臉書）

更多三立新聞網報導

印度神童年末預言中！警告中國有事 台灣、全世界注意10件事恐惡化

66歲曹西平一輩子未婚！生前被狄鶯問「你是GAY嗎？」 他直球回7字

曹西平猝逝！曾獨居陷憂鬱「乾兒子成生前唯一依靠」 晚年生活曝光

印度神童最新預言曝光！警告中國北韓菲律賓慘了 台灣與世界注意3時間

