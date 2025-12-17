老父殯儀館領亡兒衣物！倒入洗衣機竟變「兒子大腦」 崩潰舀起裝袋

記者鄭玉如／台北報導

美國加州聖荷西（San Jose）一名父親經歷喪子之痛，日前到殯儀館領取過世兒子的遺物，回家後將領回的一整袋「衣物」倒入洗衣機，未料裡面裝的竟是兒子的大腦組織，起初他渾然不知大腦的主人是誰，趕緊舀出腦部組織，事件曝光後掀起討論。

綜合外媒報導，27歲亞歷山大（Alexander Pinon）今年5月在家中突然去世，家屬向殯儀館「利馬家族艾瑞克森紀念禮拜堂」（Lima Family Erickson Memorial Chapel）訂購約1萬美元（新台幣31.6萬元）的全套追思服務方案，包括幫遺體防腐、更衣、入殮、運輸與葬禮服務，希望亞歷山大下葬時衣著體面。

亞歷山大的父親在6月4日被通知前往殯儀館，領回兒子生前穿著的衣物。當時殯儀館負責人安妮塔（Anita Singh）遞給他一個紅色袋子，上面標示「生物危害物質」，指裡面裝有亞歷山大的衣物，父親回家後將袋內物品倒入洗衣機，卻發現裡面裝著人腦組織，嚇得趕緊將人腦舀出來裝袋，帶回殯儀館還給安妮塔。

家屬律師阿巴斯（Samer Habbas）指出，當時家屬不知道法醫已做過顱骨解剖，「他們根本不知道，洗衣機裡的就是他們兒子的大腦」。而亞歷山大的葬禮於6月5日舉行，安葬於橡樹山紀念公墓（Oak Hill Memorial Cemetery），事後家屬多次聯繫安妮塔，仍未收到原本要求歸還的衣物，種種行為顯示殯儀館有失專業，目前他們指控被告涉及過失、詐欺、造成精神痛苦及違反合約，要求案件以陪審團審理。

