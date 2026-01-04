老父省錢拒開冷氣熱死！兒驚見「1紙袋」淚崩：寧願你多愛自己一點
財經中心／王文承報導
不少父母為了孩子的將來，往往一輩子省吃儉用，把「存錢」視為責任與愛的表現。但過度節省，有時也可能付出難以承受的代價。日本東京一名36歲上班族佐藤健太（化名），去年6月痛失72歲的父親正夫，而死因竟是中暑。家屬透露，正夫長年抗拒使用冷氣，即使盛夏酷熱也堅持不開空調，理由始終是「電費太貴、冷氣傷身體」。健太多次勸說無效，最終父親仍在高溫中倒下，送醫後不治，讓家人懊悔不已。
老父拒開冷氣熱死 兒驚見1紙袋淚崩
根據《The Gold Online》報導指出，健太是家中經濟支柱，每月實領約28萬日圓（約新台幣6.2萬元），需負擔房貸、妻子與兩名孩子的生活費。父親突然離世，加上母親後續生活安排，讓他一度承受沉重的經濟與心理壓力。
然而，在整理父親遺物時，健太意外於壁櫥深處發現一只泛黃紙袋，裡面裝著3本發霉的存摺。一查之下，存款總額竟高達2480萬日圓（約新台幣545萬元），令全家震驚不已。因為父親生前總說自己「沒什麼錢」，健太甚至每年還固定匯款30萬日圓補貼父母生活。
存摺紀錄顯示，正夫的生活極度節儉，每月年金約15萬日圓（約新台幣3.3萬元），卻長年幾乎不花錢，才累積出這筆可觀存款。依日本稅法規定，遺產稅基本免稅額為3000萬日圓，加上每位法定繼承人600萬日圓。本案僅母親與健太兩位繼承人，免稅額合計4200萬日圓，遠高於實際遺產，因此無須繳納遺產稅。
雖然銀行在戶頭持有人過世後會凍結帳戶，但依2019年起實施的新制度，繼承人在遺產分割完成前，可先提領部分存款作為急用。健太依法可提領的金額，雖受單一銀行150萬日圓上限限制，仍足以應付喪葬與短期支出，暫時緩解家中經濟壓力，也確保母親生活無虞。
日本國稅廳統計顯示，實際需要繳納遺產稅的案件僅約一成；總務省資料也指出，兩人以上家庭平均儲蓄近2000萬日圓，父母世代留下2000萬日圓以上存款並不罕見。
回顧父親的一生，健太感慨地說：「知道父親一直為我存錢，我真的很感動。但如果他能為自己多花一點、不要那麼勉強，也許就不會這麼早離開。」這筆遺產，成了感謝與遺憾交織的沉重提醒。
