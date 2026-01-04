老父過世，想把遺產全留給媽媽…中年繼承遺產必看：比拋棄繼承更好的方法「遺產稅這樣報最省」

正業地政士事務所所長 鄭文在

少為夫妻，老來伴！年輕時吵吵鬧鬧，老年時卻是最好的伴侶，老夫老妻相依為命，所以，爸爸走了，媽媽少了伴侶，很容易就跟著走了，這就是我們實務上常常在1～2年內夫妻相繼離世，先辦理完爸爸的遺產案件，接著又辦到媽媽遺產案件的原因。

至於，這種案件的遺產稅該如何申報及分配遺產呢？往往就是一門學問。

爸爸過世後，想把遺產全給媽媽？比子女拋棄繼承更好的方法

為了要讓媽媽生活上有安全感，可以將遺產全部給媽媽，於是兒女們全部拋棄繼承權，但是，民法第1138條規定：配偶是當然繼承人，第一順位繼承人是卑親屬，兒女們拋棄繼承權，屆時將由該配偶與孫子輩共同繼承，讓案件更加複雜。

所以，建議子女們別辦理拋棄繼承權，以協議分割的方式分配遺產，媽媽就可以全數取得該遺產。

偏偏105年後房地合一稅上路，不動產登記給媽媽後，媽媽再往生，子女再辦理繼承後，可能將原來的舊制房屋交易所得稅，變成新制房地合一稅，因為取得成本是房屋及土地公告現值，未來子女們再出售時，必須繳納高額的房地合一稅。

但是，為了讓媽媽有安全感，即使未來出售必須繳納高額的房地合一稅，兒女們依然將全數遺產由媽媽取得，讓媽媽頤養天年。

爸爸過世時才繳百萬遺產稅 2年後媽媽也去世了要重覆繳嗎？

個案中爸爸往生後，媽媽2年後也去世了，屆時該如何幫媽媽申報遺產稅？子女們荒了，爸爸往生時繳納了近百萬元的遺產稅，現在又要繳納遺產稅，該怎麼辦？

依照遺產及贈與稅法第16條規定左列各款不計入遺產總額：.....第10款被繼承人死亡前五年內，繼承之財產已納遺產稅者。

所以媽媽繼承爸爸的遺產5年內再往生，不計入遺產總額，也就是不需要繳納遺產稅。

要注意的是「繼承之財產已納遺產稅者」，如果當時爸爸往生，沒繳納遺產稅，媽媽往生時就要計入遺產稅，應特別注意。

如果超過5年呢？依照遺產稅法第17條的規定：....被繼承人死亡前6年至9年內，繼承之財產已納遺產稅者，按年遞減扣除 80﹪、60﹪、40﹪及 20﹪。自遺產總額中扣除，免徵遺產稅。

所以，遇到父母親相繼離世，別慌張！來自繼承的遺產有上述不計入遺產稅總額及扣除額的規定，辦理遺產稅申報時，要記得相關的權利避免權益受損。

