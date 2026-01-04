老父過世，想把遺產全留給媽媽…中年繼承遺產必看：比拋棄繼承更好的方法「遺產稅這樣報最省」
少為夫妻，老來伴！年輕時吵吵鬧鬧，老年時卻是最好的伴侶，老夫老妻相依為命，所以，爸爸走了，媽媽少了伴侶，很容易就跟著走了，這就是我們實務上常常在1～2年內夫妻相繼離世，先辦理完爸爸的遺產案件，接著又辦到媽媽遺產案件的原因。
至於，這種案件的遺產稅該如何申報及分配遺產呢？往往就是一門學問。
爸爸過世後，想把遺產全給媽媽？比子女拋棄繼承更好的方法
為了要讓媽媽生活上有安全感，可以將遺產全部給媽媽，於是兒女們全部拋棄繼承權，但是，民法第1138條規定：配偶是當然繼承人，第一順位繼承人是卑親屬，兒女們拋棄繼承權，屆時將由該配偶與孫子輩共同繼承，讓案件更加複雜。
所以，建議子女們別辦理拋棄繼承權，以協議分割的方式分配遺產，媽媽就可以全數取得該遺產。
偏偏105年後房地合一稅上路，不動產登記給媽媽後，媽媽再往生，子女再辦理繼承後，可能將原來的舊制房屋交易所得稅，變成新制房地合一稅，因為取得成本是房屋及土地公告現值，未來子女們再出售時，必須繳納高額的房地合一稅。
但是，為了讓媽媽有安全感，即使未來出售必須繳納高額的房地合一稅，兒女們依然將全數遺產由媽媽取得，讓媽媽頤養天年。
爸爸過世時才繳百萬遺產稅 2年後媽媽也去世了要重覆繳嗎？
個案中爸爸往生後，媽媽2年後也去世了，屆時該如何幫媽媽申報遺產稅？子女們荒了，爸爸往生時繳納了近百萬元的遺產稅，現在又要繳納遺產稅，該怎麼辦？
依照遺產及贈與稅法第16條規定左列各款不計入遺產總額：.....第10款被繼承人死亡前五年內，繼承之財產已納遺產稅者。
所以媽媽繼承爸爸的遺產5年內再往生，不計入遺產總額，也就是不需要繳納遺產稅。
要注意的是「繼承之財產已納遺產稅者」，如果當時爸爸往生，沒繳納遺產稅，媽媽往生時就要計入遺產稅，應特別注意。
如果超過5年呢？依照遺產稅法第17條的規定：....被繼承人死亡前6年至9年內，繼承之財產已納遺產稅者，按年遞減扣除 80﹪、60﹪、40﹪及 20﹪。自遺產總額中扣除，免徵遺產稅。
所以，遇到父母親相繼離世，別慌張！來自繼承的遺產有上述不計入遺產稅總額及扣除額的規定，辦理遺產稅申報時，要記得相關的權利避免權益受損。
作者簡介_鄭文在
正業地政士聯合事務所所長，擁有不動產經紀人、地政士證照，專長為不動產稅法、不動產登記。
更多幸福熟齡文章
0050 vs 0056怎麼選？花掉是財產，花不掉是遺產！靠ETF打造年領50萬現金流，施昇輝解：夠用就好，想花就花
她從小資女到50歲財富自由：每月3千啟動「致富腦」，三步驟讓AI幫你守紀律，把複雜變簡單
睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命
其他人也在看
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
記憶體缺貨苦主喊漲價！外資出清這檔「電腦品牌」大廠捲走16億元 再倒貨南亞4萬張提款25億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（12/29～01/02）加權指數上漲793.79點，以29349.81點作收，漲幅2.78%，創下歷史紀錄。據證交所盤後公布籌碼動向，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
目標價上看1030元！「這檔」卡位台積電2奈米供應鏈 擴產到位出貨動能明顯放大
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導隨著全球人工智慧（AI）基礎建設持續加速，半導體產業再度迎來新一輪成長循環，先進製程與先進封裝被視為未來數年推動特用...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5
沒有輝達！華爾街點名2026美股五大新主角 焦點全面洗牌？！
美股2026年投資風向正在轉彎。華爾街最新策略圈點名，今年市場主角不再只看輝達，資金開始轉向「能真正落地賺錢」的五大投資標的。從雲端、AI平台、電動車到資安防護，美股行情正悄悄換檔，投資人若還只盯著單一明星股，恐怕會錯過下一輪主升段。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
年漲幅飆近560%！「這記憶體」持續創高上看300元 DDR4首季傳大漲五成強力推升
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群近期漲勢凌厲，多檔概念股包含威剛（3260）、十銓（4967），凌航（3135）、群聯（3135）近日價格均寫歷史新...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
中信台灣卓越ETF 1月5日募集 美經濟數據登場 牽動Fed降息預期與台股走向 新年配息潮來襲 ｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦中信台灣卓越ETF 1月5日募集，採MVP策略挑選台股；美經濟數據登場，牽動Fed降息預期與台股走向；以及新年配息潮來襲，半導體ETF年化配息率居冠！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 3
台積電目標價喊上2400元 外資曝「關鍵分水嶺」：產能爆炸性成長
晶圓代工龍頭台積電（TSMC）將…民報 ・ 12 小時前 ・ 9
申購抽抽樂來囉！3910張中籤現賺10萬 全球載板巨頭啟動增資
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導為償還公司債及充實營運資金，晶圓代工大廠聯電（2303）旗下載板、PCB巨頭欣興（3037），董事會先前決議通過辦理現金增資發...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
不是半導體！2026開紅盤最大黑馬是「它」 單週狂噴6.7%完勝大盤
迎接民國115年（2026年）新春開盤，台北股市展現強勁多頭氣勢。根據臺灣證券交易所最新統計，本週發行量加權股價指數收盤來到29,349.81點，較上週（114年12月26日）大漲793.79點，週漲幅約為2.78%。在權值股領軍下，台灣50指數表現更為亮眼，單週漲幅達3.65%，顯示大型股成為這波推升指數的關鍵主力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
狂賀！台積電衝全球市值第6大 超越博通成半導體第2強
狂賀！不愧是台灣護國神山，台積電（2330）在美存託憑證ADR昨（2）晚美股開紅盤日大漲5.7%，市值衝到1.657兆美元榮登全球排名第6大，改寫自身最高紀錄，一次前進二個名次，一舉超越博通（Broadcom）與臉書Meta市值，這也是TSMC有史來的最高名次，成為除輝達Nvidia外，全球第2高市值的半導體公司。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
大啖量測設備商機！這「機器人股」2025年營收登歷史新高 公司信心喊話2026續旺
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導機器人概念股、量測及設備廠商德律（3030）受惠AI伺服器、先進封裝與半導體等產業升級，帶動量測及設備需求攀升，12月營收...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
台股創歷史新高 外資點讚這5檔
台股不僅2025年亮麗封關，2026年第一個交易日再度繳出亮眼成績，指數於盤中刷新歷史新高紀錄，來到29363.43點，終場收在29349.81點，上漲386.21點，漲幅1.33%；本週台股大漲793.79點，週線連2紅，漲幅2.78%，平均日均量5388.51億元。法人動向上，外資與自營商連袂買超台股，外資單週回補254.81億元，連2週站在買方，自營商買超169.02億元，已連續6週回補台股，僅有投信法人連續2週調節124.8億元，三大法人本週合計買超299.04億元。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2
記憶體繼續飆！「IC設計廠」狂拔3漲停單週飆逾2成 外資砸10.2億續買第4週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導利基型記憶體、IC設計廠晶豪科（3006）搭上記憶體供不應求及DRAM大漲價列車，行情跟著水漲船高、吸引市場資金湧入。晶豪科...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
記憶體價格翻漲超過2倍！華邦電飆漲停登量價雙增王 力積電陪榜成交量炸破19萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（2日）終場收在29,349.81點，漲幅1.33%、漲386.21點。記憶體市場掀起一波缺貨漲價潮，根據《工商時報》...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
這檔ETF豪配2.65元！外資不領紅包...大砍2.7萬張回收9億 3檔主動式ETF被打包丟了
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收29,349.81點，漲386.21點或1.33%。外資昨日買超台股逾120億元，反手賣超最多張的ETF是國泰台灣科技...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
缺貨潮強拉信心！外資狂砸110億元搶進「3檔記憶體」 連3天狠掃旺宏4.3萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數昨（2）收29349.81點，週漲793.79點、漲幅2.78%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超254.81億元，觀察買超...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
2025營收年增3成！精測全年營收達48.06億元 看好今年營收創新猷
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導晶圓測試卡及IC測試板大廠中華精測（6510），今（3）日公告12月營收為3.91億元，年減13.3%，月減2%；第四季營收為11.96億元...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
輝達股價停滯？AI投資進下半場！高盛點名「3大新受惠族群」接棒飆股 HBM記憶體、連接器全上榜
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導高盛集團年初發布2026年度投資展望報告指出，全球AI基礎建設投資正出現結構性轉向，市場資金焦點逐漸從大型晶片與雲端巨頭，...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
11月賺翻了！搭上記憶體漲價潮「它」獲利年增超過10倍 估一路熱到2027
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導十銓（4967）因有價證券多次達到注意交易資訊揭露標準，2日公告2025年11月自結財務數據，在記憶體報價快速彈升帶動下，單月...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
2026首交易日亮眼 專家：台股元月行情可期
[NOWnews今日新聞]2026年1月2日為台股今年第一個交易日，再度繳出亮眼成績，終場收在29349.81點。專家指出，目前至1月上半月，美台股市通常呈現「易漲難跌」走勢，且時序進入1月，外資可望...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 3