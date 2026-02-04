老爸摸外孫生殖器婆婆報警 女兒罵「曾對我做的事現在發生在小孩身上」

周姓老翁趁親家母沒在檳榔攤顧店，隔著褲子撫摸6歲外孫的生殖器，有人目擊後拍照，傳送給男童的阿嬤，阿嬤報警；男童的母親痛罵「曾經對我做過的事，現在發生在小孩身上」。基隆地檢署依強制猥褻罪起訴周，基隆地方法院判他4年徒刑；周上訴，台灣高等法院今改判他3年10月徒刑。

男童於2024年1月6日晚間7點遭周姓外公猥褻，周辯稱「我孫子有時候說他那邊黏黏的，要叫我幫他或幹嘛，這個給人家看到我也不知道，如果我要猥褻他們，我會在光明正大的地方猥褻嗎？」並稱「說我在猥褻我的孫子，我說這個罪不成立。」

男童的阿嬤則說，幾年前就發現親家公會摸孫子，但沒有證據，曾請媳婦轉告親家公「切勿再犯」，這次經友人拍照轉告，隔天她就報警。

「我坐在外公的腿上，他就隔著褲子摸我的生殖器，因為褲子很緊，他伸不進去。」男童並表示被摸很多次了。

基隆地院發現，男童的母親曾傳訊息給父親，內容寫道「他們才這麼小，什麼都不懂，假如哪天在幼稚園做出什麼脫軌的事情，下場又要怎麼收？我真的不懂你為什麼要去玩他們的生殖器，讓他們有生理反應，曾經對我做過的事，現在發生在小孩身上，如果我今天生的是女兒，又會是什麼樣子，我真的不知道該怎麼面對才好！是不是要逼死一個人，才肯認清自己錯誤的行為」

一審認為事證明確，審酌周姓老翁為了滿足性慾，危害外孫未來人格發展，且不見悔意，判他4年徒刑。

周姓老翁不服一審判決，提上訴，高院今雖撤銷原判決，但仍依對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪論處，改判周3年10月徒刑，刑度略減。

