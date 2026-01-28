老爸神助攻！女兒寒假作業「拍出金鐘影片」 萬人看傻：太誇張了

生活中心／彭淇昀報導

不少學生在寒暑假期間要完成一些老師指派的作業。一位父親分享，女兒的寒假作業是要錄製一段新聞播報短片，不過他覺得單純講話太無聊，於是就帶著女兒到南投縣信義鄉，針對播報內容的「樟樹神木」到現場實際拍攝，甚至出動空拍機、後製主播台，讓影片看起來更豐富，讓不少網友紛紛大讚，開玩笑道「你要她同學的爸爸媽媽怎麼活啊？」

爸爸神助攻女兒寒假作業，讓不少網友紛紛大讚。（示意圖／翻攝自Pixabay）

原PO在Threads上發文表示，女兒的寒假作業是要完成一部「迷你播報間」的短片，並由家長協助錄製，但原PO覺得單純講話拍起來很無聊，因此帶著女兒實際走訪，還出動空拍機、後製主播台，「燈光、麥克風、配樂能上的都上了…我這樣可以交差了吧！」

根據影片內容，女兒播報的新聞主題為「世界最高樟樹神木」，該神木位於南投縣信義鄉，樹高46.4公尺，至今約730歲，女兒在報導中介紹，當地本是一個村莊，但因為土石流而不幸滅村，只剩下「樟樹神木」屹立不搖，要很多人手牽手才能圍住，「祂像一位守護森林的老爺爺，提醒我們要愛護大自然，讓這片土地一直健康、一直美麗」。

貼文曝光後，吸引超過38萬次瀏覽、2.3萬讚，不少網友紛紛誇讚，「天啊！孩子有這樣的爸媽一定很驕傲，願意花時間陪伴她一起做作業，還給她神助攻（空拍、後製），給爸爸跟小朋友都超過100分」、「講得很好耶，口齒很清晰」、「老師：爸爸您好，是交作業不是開節目」、「太誇張了這作業」、「你要她同學的爸爸媽媽怎麼活啊」、「明明題目是『迷你播報間』，你卻交了『迷你紀錄片！』而且是要提報金鐘獎的那種」；此外，三立主播高毓璘也直呼「太棒了吧！小朋友很有架勢耶」。

