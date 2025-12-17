老爺爺買咖啡被拒絕！1句「賣完了」背後藏滿善意…

生活中心／李筱舲報導



諮商心理師胡展誥今（17）日在社群分享一則溫暖的故事。他提到自己前幾日到超商買東西，看到一位年紀很大的爺爺堅持要買咖啡，但店員不願意賣他，並對他說「今天的咖啡已經賣完了」，爺爺才願意離開。店員解釋，這位爺爺會忘記自己喝了幾杯咖啡，如果他有重複來買，就會不賣給他。而店員的溫馨善舉，也讓胡展誥表示：「連在旁邊的我也被滋養了」。





胡展誥分享日前在便利商店目睹一名年長爺爺想買咖啡，店員擔心他重複飲用影響健康，貼心婉拒並安撫對方，溫柔互動讓人感到暖心。（示意圖／民視資料照）

胡展誥在臉書發文透露，自己前幾日去便利商店買茶葉蛋，遇到一個印象很深刻的場景。他在內文寫下：「一位年紀很大的爺爺要買咖啡，年輕的店員不賣他。爺爺堅持要買，幾次之後店員就說今天的咖啡已經賣完了，提醒他把錢收好。明天來一定會泡咖啡給他喝。爺爺聽了沒辦法，才終於願意離開。」胡展誥看著店員和爺爺的互動，猜想這應該不是第一次發生。這名年輕店員和另一位店員解釋：「爺爺有時候會忘了自己喝了幾杯咖啡，所以如果他一天當中重複來買，不要一直賣給他。」。

這則故事也感動許多網友，網友表示現在社會真的很需要這樣的溫暖。（示意圖／民視資料照）

胡展誥表示：「沒有過多的臆測，也沒有負面的標籤，好佩服一個人能夠把話講得如此溫柔。」貼文曝光後，也讓許多網友深受感動，在留言區寫道：「這店員好溫柔⋯很佩服他這麼有耐心對待爺爺，也記得爺爺的狀況，默默用他的方式守護著爺爺」、「許多超商店員都很有愛喔～而且說的話很有溫度」、「現在社會真的好需要多點這樣的溫暖，失智症的人越來越多了」。

