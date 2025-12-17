老爺爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天咖啡賣完了」 背後原因惹哭網友

生活中心／綜合報導

人間處處有溫情！諮商心理師胡展誥在粉專發文表示，這幾天他到超商買茶葉蛋，看見一位年長的爺爺堅持要買咖啡，但店員卻拒絕他，甚至還說「咖啡今天賣完了」，答應明天再賣給他，當時胡展誥內心困惑，以為是消費糾紛之類的，沒想到背後卻藏著溫暖的故事，讓他不禁大讚「好佩服一個人能夠把話講得如此溫柔」。

爺爺買咖啡遭拒！超商店員1句話惹哭網友。(示意圖／Pixabay)

胡展誥發文指出，前幾天去便利商店買茶葉蛋，遇到一個印象很深刻的場景，一位年紀很大的爺爺要買咖啡，但是年輕的店員不賣他。爺爺堅持要買，幾次之後，店員就說「今天的咖啡已經賣完了」，提醒爺爺把錢收好，明天來一定會泡咖啡給他喝。爺爺聽了沒辦法，才終於願意離開。

胡展誥表示，看著店員和爺爺的互動，猜這應該不是第一次發生，然後這位年輕的店員解釋「爺爺有時候會忘了自己喝了幾杯咖啡，所以如果他一天當中重複來買，不要一直賣給他」。胡展誥表示「沒有過多的臆測，也沒有負面的標籤」，其他網友紛紛表示「好貼心又溫柔，在這麼忙的工作中還能注意細節」、「許多超商店員都很有愛喔~而且說的話很有溫度」。

