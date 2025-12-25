老牌紡織廠新昕纖啟動大量解僱 桃園龜山廠員工恐裁近百人

（財經中心／綜合報導）擁有45年歷史的老牌紡織廠新昕纖（4406）24日無預警公告，將依《大量解僱勞工保護法》及《勞基法》辦理桃園龜山廠員工大量解僱案，消息一出震撼紡織業。業界預估，這波受影響員工人數不到90人，龜山廠約4000坪廠房未來將另行規劃運用。

圖／新昕纖啟動大量解僱，資遺桃園龜山廠員工。（翻攝 Facebook／新昕纖維股份有限公司 ）

新昕纖成立於1980年，在桃園龜山設廠，主力產品為各式聚酯加工絲、褲料與女裝用特殊紗、段染紗、氣撚紗及彈性複合紗，是典型的專業假撚廠，並以自創品牌「玉山龍」對外行銷，曾被視為業界一時之秀，如今卻也難敵景氣與產業結構變化壓力。

新昕纖總經理兼發言人莊晉嘉表示，這次做出大量解僱決定，主因在於全球經濟局勢變化、原料成本上揚，加上國內電價連年調漲，整體生產成本大幅增加；同時，因地緣政治風險影響，下游客戶將訂單轉往他國生產，中國及越南紗品低價傾銷台灣，市場競爭愈發激烈，公司近年面臨嚴重虧損，「為求公司永續經營，不得不進行業務緊縮及組織調整。」

莊晉嘉指出，桃園龜山廠將依《大量解僱勞工保護法》規定，完成懇談、通報及資遣程序，預計列冊通知主管機關，並依法保障員工應有權益，包括資遣費、預告期間及就業輔導等後續措施，細節仍在與勞工代表溝通中。

紡織同業對此消息多半不意外，但仍感嘆「紗線真的太難做了」。業者指出，這幾年國際品牌加速生產基地外移，台灣紡織業在工資、土地、電價全面走高的環境下，與中國、越南等地低價競爭愈來愈吃力，下游訂單外移已成常態，國內紗線內需明顯萎縮。

也有業者直言，越南進口紗長期以低價搶市，產業界多次呼籲政府啟動反傾銷調查，但相關措施遲未落實，讓多數中小型紡織廠只能在高成本與低售價夾縫中苦撐，新昕纖啟動大量解僱，「只是把大家遇到的困境攤開來看而已」。

至於龜山廠4000坪廠房未來何去何從，新昕纖僅低調表示，將朝「資產活化」方向評估，不排除引進新產業或與其他企業合作，相關規畫待與員工完成溝通、程序走完後，再適時對外說明。整起事件後續員工安置進度與公司轉型方向，恐將成為外界持續關注焦點。

