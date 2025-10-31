老牌蚵仔煎洋芋片竟是「日本味」！大票人恍然大悟：疑惑超久

台灣老字號「蚵仔煎洋芋片」，深受許多大人小孩喜愛，然而近日有網友表示，其實這款洋芋片並非「蚵仔煎口味」，而是一款日本傳統美食的味道。文章曝光後，大票網友傻眼，「難怪吃起來沒有蚵仔煎的味道」、「終於解開我多年的疑惑」、「疑惑超久」。

原PO在Threads上發文提到，冷知識，蚵仔煎洋芋片其實不是蚵仔煎口味的，他其實是廣島燒口味，但怕台灣人沒聽過，所以改成大家都知道的蚵仔煎。

該文曝光後，已有1.6萬人按讚，網友紛紛留言表示，「難怪我不喜歡吃蚵仔煎，卻喜歡吃蚵仔煎洋芋片」、「其實一直都知道他不是蚵仔煎口味，可是很好吃從小吃到大，現在是看到那個包裝就會覺得好吃」、「我就覺得吃起來明明超不像！」、「難怪吃起來沒有蚵仔煎的味道」、「不管叫什麼，它都好好吃」、「這些年快樂跟日本友人介紹這是台灣特色小吃口味的我，是什麼小丑嗎？」、「終於解開我多年的疑惑」、「原來我其實是愛吃廣島燒嗎？」

根據《經理人》報導，販售該款蚵仔煎洋芋片的華元食品董事長郭耀鵬表示，當時看到同業推出牛排口味洋芋片，賣得很好，他們就想引進日本小吃廣島燒，但又煩惱民眾不知道什麼是廣島燒，於是乾脆改叫蚵仔煎口味，但他強調，「其實吃過就發現，蚵仔煎跟廣島燒味道很像」。

