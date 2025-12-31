老牌鐵工廠出事！黑煙直衝天際 唐榮起火釀空污遭罰

高雄市小港區唐榮鐵工廠昨日深夜11時30分發生火警。讀者提供



高雄市小港區唐榮鐵工廠昨日深夜11時30分發生火警，廠房內火勢延燒並冒出大量濃煙，周邊道路一度煙霧瀰漫。消防局出動17車42人搶救，火勢於今（12/31）凌晨控制並撲滅，無人傷亡。環保局指出，AI雲端監控即時發現黑煙，稽查確認冷軋油遭火花引燃，已違反空污法，依法最高可開罰500萬元。

高雄市小港區沿海二路唐榮鐵工廠昨晚驚傳火警，熊熊火勢在廠房內燃燒，並伴隨大量濃煙竄出，附近道路能見度一度降低，引起居民關注。消防局於昨晚11時30分接獲報案後，立即派遣17輛消防車、42名消防人員前往現場灌救，歷經半個多小時搶救，火勢於今凌晨0時許獲得控制，並在1時51分完全撲滅，所幸現場無人受傷或受困。

消防局表示，初步研判起火原因疑與廠內液壓油相關，詳細原因仍待火災調查人員進一步鑑定釐清。

環保局說明，AI雲端監控系統於昨晚11時30分即偵測到臨海工業區出現黑煙，隨即派員前往稽查，確認唐榮鐵工廠金屬軋造程序中的冷軋三區，因鋼板碰撞產生火花，噴濺至冷軋機下方冷軋油而引發火警，過程中造成明顯粒狀污染物逸散，已違反空氣污染防制法第32條規定，將裁處10萬元至500萬元罰鍰。

唐榮鐵工廠創立於1955年，曾為南台灣重要鐵工廠，2008年遷至小港區沿海二路，主要生產不銹鋼及超合金鋼相關產品。

