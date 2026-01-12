老牌飯店熄燈！谷關伊豆溫泉會館無照營業 遭重罰120萬勒令停業

谷關伊豆日式露天溫泉會館自今（12日）起關閉園區、暫停營業。（翻攝自Google Maps）

位於台中市和平區的谷關伊豆日式露天溫泉會館在停業2年後，於去年10月重新開張，未料因無照違規營業，遭台中市府重罰120萬元並勒令停業。對此，業者近日正式公告，自今（12日）起關閉園區、暫停營業，並預告會再順利開業，讓湯友們再度回歸；台中市觀旅局則表示，近日將再前往稽查，若仍有違規情形，將按次依法裁罰。

谷關伊豆日式露天溫泉會館在臉書粉專及官網同步公告，因行政作業上的程序未妥善處理，造成短時間內無法營運，自今（12日）起關閉園區，「抱歉造成大家的困擾，也希望有朝一日，我們會再順利開業，讓湯友們再度回歸」。消息一出後，許多消費者詢問已購買泡湯券之退費事宜，業者則回應，皆可至現場櫃台退票，日後再開業也能繼續使用。

事實上，谷關伊豆日式露天溫泉會館因未取得合法旅館業登記證，在2023年停業整修，並於2025年10月重新營業。然而，中市府旅館業聯合稽查小組於去年稽查時發現，伊豆日式溫泉會館仍未取得登記證就開張，已於上月依《發展觀光條例》重罰120萬元並勒令歇業。

觀旅局說明，業者於停業整修後，應依《旅館業管理規則》重新取得登記證始得營業，但聯合稽查小組於去年10月30日查獲經營事證明確，違法情節屬實，遂依法開罰。目前市府已將該址列管，近期會再次前往稽查，若發現仍有違規營業情形，將依法按次開罰，絕不寬貸。





