老牙醫口碑太好！82個月「爽撈555萬」真實身分…病患全嚇壞：他沒執照

記者陳弘逸／屏東報導

屏東縣77歲許姓老齒模師，有非法執業前科，被逮後又重操舊業，非法執業超過82個月，不法獲利至少555萬元。（示意圖／PIXABAY）

屏東縣77歲許姓老齒模師，沒有牙醫師資格，非法執業超過82個月，不法獲利至少555萬元，被抓包後一審慘遭判2年有期徒刑。緩刑5年，應向公庫支付30萬元，沒收、追徵未扣案555萬元；他不服上訴二審，重新估算不法所得246萬，考量他已無收入，靠子女扶養，認為追徵所有不法所得過於苛刻，改判1年6個月有期徒刑，緩刑5年，應向公庫支付20萬元，沒收、追徵未扣案164萬元，可上訴。

判決指出，屏東77歲許姓老齒模師，沒有牙醫師資格，於2018年1月起非法執業，替多名病患製作假牙、咬模、印模、試戴、安裝假牙及擦拭口腔內藥物等醫療行並收取診療費，直到2024年11月6日遭人檢舉查獲為止。

偵審期間，許男都坦承犯行，又查出他在1997年就有因製作假牙而有違反醫師法之前科，如今又再犯；辦案人員估算，這次執業不法獲利至少555萬元。

一審屏東地方法院，將許男依非法執行醫療業務罪，處2年有期徒刑。緩刑5年，應向公庫支付30萬元，沒收、追徵未扣案555萬元。

許男不服，上訴二審，主張，每月獲利只有3萬元，依執業時間長達82月估算，不法獲利為246萬，另主張案發後已無收入，靠子女撫養及領取國民年金過活。

二審法官綜合因素，考量犯罪情節、性質，認將所有犯罪所得沒收，有過苛之虞，對許男生活影響甚鉅，審理後，撤銷原判決改判，1年6個月有期徒刑，緩刑5年，應向公庫支付20萬元，沒收、追徵未扣案164萬元，可上訴。

