老物神機走紅！ 蘋果「這款iPhone」二手價飆漲60倍原因曝

在蘋果年年發布最新iPhone機種的情況下，每逢9月發表會幾乎是3C YTR、果粉的年度盛會。也有消費者會利用舊換新方式，透過仍具有一定殘值的iPhone換取最新機種。不過，近期一款iPhone老物在二手市場價格突然飆漲，漲幅最高達60倍之多，引發議論，關鍵原

賈伯斯於2010年介紹當時最新推出的iPhone 4。（圖／美聯社提供）

根據《GadgetHacks》報導，蘋果於2010年6月推出的iPhone 4，近期在社群平台上出現一波搶購潮，二手價格也意外隨之水漲船高。原因在於，開始有自媒體創作者將蘋果前執行長賈伯斯（Steve Jobs）任內開發的iPhone 4，視為時尚、懷舊的象徵，其3.5吋小螢幕、不鏽鋼邊框設計，成為另類的復古風潮。

你家有「這款iPhone嗎」？蘋果老物神機走紅 「二手價飆漲60倍」原因曝

iPhone 4近期二手機價翻漲，原因之一在於其相機，被消費者視為符合復古風需求。（圖／美聯社提供）二手回收比價平台「Compare and Recycle」專家表示，近來iPhone 4的需求激增近1000%，不少使用者認為，該款手機鏡頭畫素雖僅有500萬，但拍出的照片具有獨特的顆粒感與氛圍感，因此受到青睞。在TikTok上，關於復古攝影「#digicam」標籤的相關貼文已超過34.7萬則。有中國媒體指出，目前iPhone 4的二手回收價格，從過去當作廢機回收的5元人民幣（約新台幣22元），一口氣漲至300元人民幣（約新台幣1359元），漲幅高達60倍之多。





