《老狐狸》蕭雅全性騷神隱半年疑復出？陳慕義再轟：跟柯文哲一樣

陳慕義(右)與蕭雅全(左三)曾合作《老狐狸》。(本報資料照，記者陳逸寬攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕電影《老狐狸》導演蕭雅全去年6月遭導演陳蔚爾指控「利用權勢進行性騷擾」，當時他火速發出道歉聲明，並宣告全面停工。未料半年過去，近來道歉文悄悄消失，本人更低調釋出「回歸創作」訊號。對此，過去曾和他合作《老狐狸》的陳慕義回應本報，開嗆：「隨便他，那種人的人格不用說，沒這件事也遲早會有其他事讓他被爆開。」

陳慕義和蕭雅全早就鬧翻。蕭雅全2023年以電影《老狐狸》榮獲金馬獎最佳導演，陳慕義當年也以該片奪金馬男配角，隔年卻因為台北電影獎的提名爭議，讓雙方鬧翻，陳慕義沒獲北影提名，認為提名制度不公，甚至表示是因為他的政治立場被排擠，當時蕭雅全批陳慕義不尊重電影節，隔空互槓，形同決裂。

陳慕義今舊事重提，他說當年《老狐狸》無法在中國上映，蕭雅全就當著他的面，罵「都是你啦」，他轟蕭雅全跟柯文哲一樣，「跟所有人工作，功勞都他的，不給攝影、美術credit(歸功)，我心裡想，沒ME TOO這件事，也遲早會有其他事讓他爆開，那樣的人就會有不同事引爆。」

