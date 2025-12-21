《老狐狸》蕭雅全捲性騷神隱半年！一舉動疑似想復出 見隨機殺人事件嘆無心慶生

蕭雅全被爆性騷擾爭議後停工半年。翻攝臉書

以《老狐狸》獲金馬獎最佳導演獎的知名導演蕭雅全20日過58歲生日，他6月時遭導演陳蔚爾指控性騷擾，隨即道歉並宣布停工。而近日已身亡的兇手張文在台北車站、中山站隨機殺人事件，讓蕭雅文很有感，相隔半年在生日這一天於臉書上公開發聲，結果被發現竟已悄悄將當時的道歉文刪除。

蕭雅全發文說：「昨天（19日）的北捷攻擊讓人無心過生日，更感世事無常。但今天收到各位的祝福，謝謝大家，還是講一下近況。我很好，這段時間我辭掉一齣影集的導演，幾部電影與短片的監製，某些評審，一些廣告，及所有外部職務。我回頭寫幾部自己念茲在茲的劇本，並重拾畫筆。」

蕭雅全被抓包刪除道歉文。翻攝臉書

生日願望許給「受傷的人」 想起十年前內蒙拍片往事

蕭雅全繼續提到：「多說無益，我相信時間，時間會讓一切變清晰，只需靜待。我想起很多年前去內蒙拍片，攝影師達隆看著無盡的沙漠說，如果壓縮時間，沙漠也是海。不知為何，十多年後的此刻，我一直想到這句。」最後許生日願望：「祝福所有幫助過我家人及讓我變得更強大的人，祝福所有受傷的人，謝謝各位的祝福。」

突然發文且刪除道歉文的舉動，被業界認為蕭雅全可能想復出。而半年前爆發性騷擾爭議時，蕭雅全發文道歉：「因為我的因素而讓其他工作者遭受波及、否定及蒙羞，我覺得愧疚。我將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善交接與處理後續事宜。」此文已被他刪除。



