「老獅說盛會」集結產業權威 探討商業個人品牌發展新趨勢

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】隨著自媒體與專業影響力快速成長，「商業個人品牌」正從過往的流量經營，正式邁入可被評估、投資與放大的商業資產階段。老獅說媒體學院日前舉辦年度盛會，成功串聯金融、創投、醫療與知識產業多位重量級代表，展現台灣個人品牌生態系已走向「資本化與規模化」的新里程碑。

老獅說媒體學院年度盛會大合影。（圖／老獅說媒體學院提供）

本次活動不僅是一場自媒體聚會，更被視為跨產業觀察個人品牌商業價值的重要指標。與會嘉賓橫跨金融投資、創業加速、知識內容與專業服務領域，包括阿爾發金融科技董事長楊琇惠、沃醫學共同創辦人黃千容Jessie、知名房地產教練談判大叔陳侯勳，以及知識衛星創辦人游弘宇Stephen等人出席，象徵商業個人品牌已正式進入資本與產業視角。

不同於多數僅聚焦單一主題的商務社團，老獅說媒體學院的定位，並不止於商業個人品牌經營，而是致力於建構一套「跨領域的個人品牌商業生態系」。也和市場多數自媒體教學單位與組織，有極大的差異化。透過課程審核加入學院，不僅只是單純的課程交付，而是透過整合內容策略、商業模型設計與產業資源對接，協助醫師、專業顧問、企業主與創作者，將專業影響力轉化為可長期經營、可放大的品牌資產。

白袍人生學院創辦人張益豪院長（左）與老獅說媒體學院創辦人Lion（右）。（圖／老獅說媒體學院提供）

此次年度盛會更進一步凸顯學院在人脈與產業連結上的深度與稀缺性。活動並非開放式論壇，而是由白袍人生學院與老獅說媒體學院共同策劃的「黃金人脈圈」閉門交流，邀集35位醫師與35位企業主，進行深度跨圈層對話，讓專業影響力得以延伸至全新的商業賽道。而專業壁壘固然重要，但真正突破天花板的關鍵，在於跨領域的信任連結與資源整合。透過邀請不同面向的產業專家分享趨勢觀點，包括由沃醫學解析醫美產業發展動向、房地產專家「談判大叔」剖析不動產市場趨勢、知識衛星分享知識付費賽道的結構轉變，以及金融領域代表從AI機器人理財角度，說明科技如何重塑資產管理模式。

能夠同時聚集醫療、金融、房地產、知識產業等多個高門檻領域的關鍵人物出席並進行深度交流，在台灣媒體與自媒體社群中實屬罕見。業界普遍認為，這正是老獅說媒體學院「含金量」與影響力的核心體現，也使其逐步被視為台灣規模最大、同時也是結構最完整的媒體型學院之一。也顯示出老獅說媒體學院所經營的已不只是商業短影音或流量操作技巧，而是全面升級為涵蓋「商業品牌策略、產業趨勢與資本視角」的高位階平台。相較於傳統以曝光與聲量為導向的自媒體模式，學院更著重於長期價值的結構設計。

（左起）老獅說媒體學院創辦人Lion，知名房地產教練談判大叔陳侯勳，知識衛星創辦人游弘宇Stephen，阿爾發金融科技董事長楊琇惠，沃醫學共同創辦人黃千容Jessie，白袍人生學院創辦人張益豪院長。（圖／老獅說媒體學院提供）

在傳統自媒體思維中，經營重心多半放在流量與曝光；然而隨著市場成熟，單一平台或短期聲量已難以支撐長期發展。老獅說所提出的「品牌資產化」概念，強調個人品牌必須同時具備穩定變現能力、可複製的商業模式，以及能與產業與資本接軌的成長結構，才能真正形成第二成長曲線。

老獅說Lion表示，未來將持續深化金融、創投、醫療與各產業端的實質連結，讓學院成為個人品牌與商業世界之間的重要樞紐，協助更多專業人士建立可持續、可放大的品牌結構，並進一步為台灣「商業個人品牌」市場，形塑具代表性的產業標準。

