老王樂隊宣告暫時休團！坦言相處上有狀況 「希望一切順利過去」

國泰世華 CUBE《2025 Simple Life 簡單生活節》30日迎來最後場演出。壓軸由在 Legacy 舞台的限定組合「老王樂隊 ft. 四分衛阿山 ft. 守夜人旭章」登台演出，老王樂隊先是帶來〈他們在鐵皮屋頂上奔跑〉、〈記憶紊亂〉炒熱氣氛。

老王樂隊的立長說：「這只是我們其中一個演出啦！」謝謝大家待到這麼晚，我們今天的主題是想演出大家可以一起唱的歌。」隨後帶來〈星星堆滿天〉（楊乃文），給台下樂迷一個大驚喜。不過，接著立長卻突然表示，「這是我們第5、6次的簡單生活節，有去台中看我們的人嗎？因為我們做專輯比較ㄍㄧㄥ想休息一下（暫時休團），預計明年暑假再開始辦專場演出。 年底希望一切都可以順利的過去，為了今天我們特別準備的主題『躺在堤防年輕什麼什麼的歌單』，今天我還特別穿了毛衣。」

而在與旭章合作陳綺貞〈躲在你的衣櫃〉之後，不僅首唱新歌〈堤防〉，在〈我還年輕我還年輕〉時四分衛阿山登場，不同的嗓音也帶來全新感覺，一連串深沉氛圍的歌曲下來，立長表示：「希望大家不要沈浸在這麼悲傷的歌曲中。」3組音樂人合作特別改編的〈起來〉（Underworld Ver.)，重新整理大家的情緒，也希望大家今年年底都順順利利，為當晚演出劃下難忘句點。









