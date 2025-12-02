老王樂隊才發新歌突「暫時休團」 回歸時間點曝光

樂團老王樂隊推出全新單曲《堤防》，以沉靜的氛圍和帶有EMO色調的風格，陪伴聽眾度過孤獨時刻。歌曲中「不願意想、不願意聽、不願意看見、不願意理解」的歌詞，宛如獨自呢喃的心聲，MV釋出兩天後引起廣大共鳴。然而，在登上簡單生活節後，樂團正式宣告「暫時休團」，但承諾預計明年暑假回歸舉辦專場演唱會。同時，台灣樂壇還有許多才華洋溢的樂團如冰球樂團、宇宙人等持續活躍，為樂迷帶來多元的音樂饗宴。

樂團老王樂隊宣布暫時休團。（圖／翻攝自老王樂隊IG）

老王樂隊在釋出新單曲《堤防》後，引起許多樂迷的共鳴。這首歌曲以沉靜的氛圍和EMO色調，描繪出內心深處的孤獨感受。歌詞中反覆唱著「不願意想、不願意聽、不願意看見、不願意理解」，彷彿是心底最真實的獨白，讓許多聽眾在聆聽時產生強烈的情感連結。這支MV釋出僅僅兩天，就讓人越聽越有感觸。值得注意的是，老王樂隊在上週末登上簡單生活節舞台後，透過社群媒體發文表示做專輯的日子有點緊繃，同時真心感謝歌迷的支持，並正式宣告「暫時休團」的消息，但也向粉絲們道別時說「珍重再見，期待再相逢」。老王樂隊自2017年出道以來，以民謠搖滾風格贏得許多樂迷喜愛，其中《我還年輕 我還年輕》更是他們的經典之作。樂團也向粉絲保證不用擔心，預計明年暑假將回歸舉辦專場演唱會。

在台灣樂壇中，還有許多才華洋溢的樂團持續活躍。冰球樂團推出的《Dumplings》就以幽默的歌詞和迷幻的舞步走紅，歌中唱著「不是遲早的問題，我們不能在一起，我們不能在一起，我們會黏住身體」，有趣地描述水餃與水餃間的「禁忌之戀」，搭配MV中的舞蹈，令人印象深刻。另外，樂團宇宙人也將在本月再次實現「攻蛋」（在台北小巨蛋開唱）的計畫，他們的演唱會名稱特別加上「1986」這個數字，這是樂團成員的出生年份。雖然各個樂團的音樂風格大不相同，但正是這種多元性，讓台灣的樂迷們能夠享受到豐富的音樂選擇。

