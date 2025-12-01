老王樂隊無預警宣布「暫時休團」粉絲震驚不捨

2025簡單生活節昨日進入第二天演出，老王樂隊在Legacy舞台帶來精彩表演，卻在演唱過程中投下震撼彈。這個出道八年、曾獲金音獎最佳民謠單曲獎肯定的人氣樂團，選擇在簡單生活節這個特別的舞台上，向歌迷宣布暫時休團的消息。

演出開場，老王樂隊先以《他們在鐵皮屋頂上奔跑》與《記憶紊亂》兩首歌曲炒熱氣氛。主唱立長隨後向觀眾表示，今晚的主題是演出大家可以一起唱的歌曲，接著帶來楊乃文的經典作品《星星堆滿天》，為現場帶來第一個驚喜。

在演唱《安九》之前，立長正式向歌迷說明休團決定。他表示這是樂團第五、六次參與簡單生活節，由於製作專輯過程中團員相處較為緊繃，因此決定暫時休息。休團期間預計持續至明年暑假，屆時才會重新開始舉辦專場演出。立長也透露，吉他手偉碩計畫在休團期間前往肯亞看動物，實現先前許下的願望。

昨晚的演出特別邀請四分衛主唱阿山與守夜人團長旭章驚喜同台。三組音樂人合作演唱老王樂隊的招牌歌曲《我還年輕我還年輕》，全場歌迷跟著大聲合唱。阿山在演出中感性表示，不論活到什麼年紀，當下就是最年輕的時候。三組音樂人也特別合作改編四分衛的《起來》，重新詮釋這首經典作品。

老王樂隊還與旭章合作翻唱陳綺貞的《躲在你的衣櫃》，並首次公開演唱新歌《堤防》。立長在演出尾聲表示，希望大家不要沉浸在悲傷的歌曲中，並祝福所有人年底都能順順利利。

值得一提的是，老王樂隊過去曾受到羅大佑、劉若英等前輩音樂人欣賞，劉若英更曾與他們合唱《我還年輕我還年輕》。此次休團消息來得突然，對於喜愛老王樂隊的歌迷而言無疑是個令人不捨的消息，但樂團承諾明年暑假將重新啟動，為歌迷帶來更多精彩的音樂作品。

