老王樂隊突宣布暫時休團 主唱吐心聲︰希望一切順利過去

人氣樂團老王樂隊曾以歌曲〈補習班的門口高掛我的黑白照片〉獲得第9屆金音創作獎最佳民謠單曲獎，成軍8年受到許多歌迷喜愛。沒想到，主唱立長11月30日在《2025 Simple Life 簡單生活節》演出時，無預警宣布暫時休團的消息，表示「做專輯比較ㄍㄧㄥ想休息一下。」預計2026年暑假再開始辦專場演出。

老王樂隊11月30日宣布將暫時休團。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

《2025 Simple Life 簡單生活節》11月30日迎來最終場演出，壓軸由限定組合「老王樂隊 ft. 四分衛阿山 ft. 守夜人旭章」在 Legacy 帶來精彩表演。老王樂隊先以〈他們在鐵皮屋頂上奔跑〉、〈記憶紊亂〉炒熱現場氣氛，主唱立長在台上感謝樂迷等候到深夜，表示當晚主題是想演出大家能一起合唱的歌曲，隨後帶來楊乃文的〈星星堆滿天〉，給台下觀眾大驚喜。

不過立長話鋒一轉，透露這是樂團第5、6次參與簡單生活節，詢問是否有人到台中場觀看演出後，坦言「因為我們做專輯比較ㄍㄧㄥ想休息一下（暫時休團），預計明年暑假再開始辦專場演出。」

老王樂隊預計2026年暑假再開始辦專場演出。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

立長也祈願「年底希望一切都可以順利的過去」，並為當晚特別準備「躺在堤防年輕什麼什麼的歌單」主題，還特地穿上毛衣應景。演出過程中，樂團與旭章合作演唱陳綺貞的〈躲在你的衣櫃〉，更首度獻唱新歌〈堤防〉。

老王樂隊成軍8年受到許多歌迷喜愛。（圖／翻攝自老王樂隊臉書）

在經典歌曲〈我還年輕我還年輕〉時，四分衛阿山驚喜登場，不同的嗓音為歌曲注入全新感受。一連串深沉氛圍的曲目後，立長呼籲「希望大家不要沈浸在這麼悲傷的歌曲中。」3組音樂人最後合作特別改編的〈起來〉（Underworld Ver.），重新整理現場情緒，也祝福大家年底順順利利，為當晚演出劃下完美句點。

