老王樂隊突拋震撼彈！ 無預警宣告「暫時休團」

台北市 / 綜合報導

曾獲得金音獎最佳民謠單曲獎的人氣樂團老王樂隊，昨(30)日晚上在簡單生活節的表演圓滿落幕，不過他們卻無預警宣布將暫時休團，消息一出，震驚台下粉絲。

老王樂隊出道8年，受到前輩羅大佑、劉若英欣賞，劉若英還曾和他們一起合唱招牌夯曲《我還年輕我還年輕》。關於這一次的休團，主唱立長表示因為做完專輯想休息一下，預計明年暑假再開始辦專場演出，還透露吉他手偉碩將會實現之前的願望，計畫要去肯亞看動物。

