老王樂隊突拋震撼彈！無預警宣布「暫時休團」震驚粉 回歸時間點曝光

記者徐珮華／台北報導

「2025 Simple Life 簡單生活節」一連兩天在華山文創園區登場，昨（11月30）日第2天卡司包括黃宣、理想混蛋、ABAO 阿爆 ft. 那屋瓦、楊乃文、伍佰&China Blue feat. 李宗盛等。活動在Legacy舞台的限定組合「老王樂隊 ft. 四分衛阿山 ft. 守夜人旭章」驚喜合作中圓滿落幕，未料老王樂隊無預警在演出時宣布暫時休團，震驚大批粉絲。

老王樂隊震撼宣布休團。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

老王樂隊多次登上簡單生活節，主唱立長昨晚拋出震撼彈，宣布「因為我們做專輯比較ㄍㄧㄥ想休息一下（暫時休團），預計明年暑假再開始辦專場演出」，接著表示：「年底希望一切都可以順利的過去，為了今天我們特別準備的主題『躺在堤防年輕什麼什麼的歌單』，今天我還特別穿了毛衣。」

老王樂隊與四分衛阿山、守夜人旭章帶來驚喜合作。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

老王樂隊成軍10年，曾獲得金音創作獎、政大金旋獎等殊榮，歌曲〈我還年輕 我還年輕〉在YouTube擁有超過800萬次點閱率。昨晚演唱〈他們在鐵皮屋頂上奔跑〉、〈記憶紊亂〉、〈星星堆滿天〉、〈躲在你的衣櫃〉、〈我還年輕我還年輕〉及首唱新歌〈堤防〉，並與四分衛阿山、守夜人旭章特別改編〈起來〉（Underworld Ver.），重新整理大家的情緒，也希望大家今年年底都順順利利。

