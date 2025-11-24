老王樂隊「夾」一下飆高音 好樂團成軍10年淚談心聲

好樂團與老王樂隊主唱立長（中）合唱。（好樂團提供）

好樂團迎來成軍十周年，推出第二張創作專輯《懂 Epiphany》，23日在 Zepp New Taipei 舉行「懂 Epiphany」十週年發片專場，兩位團員成長的軌跡中帶領全場感受十年心境變化。

演唱會以 〈攀〉揭開序幕，接著又演唱新歌〈唱〉，台下粉絲也暖心大合唱，兩人以輕柔聲線引導觀眾一起唱出塵封在內心的金黃色回憶。瓊文表示：「很開心能跟大家一起合唱，剛一瞬間就有想哭的感覺，但才第四首實在太早了，我要忍住不能哭，要不然很對不起妝髮老師。」

廣告 廣告

演唱會嘉賓，邀請「老王樂隊」主唱立長助陣，兩團首次合作改編各自的經典厭世神曲〈他們說我是沒有用的年輕人〉、〈我還年輕 我還年輕〉，令現場尖叫聲與歡呼聲不斷。瓊文問立長：「經營一個走了十年的團有什麼心得？」立長開玩笑：「可能要先喘一下，要多運動」。瓊文接著詢問：「有運動後比較唱得上去嗎？」

立長笑說：「現在有運動後比較唱得上去，但唱高音還是要出力『夾』一下。」，也自曝其實老王樂隊新專輯的〈我的靈魂已經逐漸喜歡上了這裡〉其實是一首寫「拔罐」的歌，分享定期「拔罐」是維持唱高音的技巧，瓊文笑著對全場說：「知道了嗎？到了30歲後你們的對話就會變這樣，但還好我們有運動、有保養，可以跟自己說『我還年輕』。」語畢帶來〈我還年輕 我還年輕〉改編版本，現場限定的驚喜讓樂迷直呼：「這神級組合，我沒了！」。

演出後，子慶冷笑話開關被開啟，表示老王樂隊有「拔罐」之歌，其實好樂團也有關於「針灸」的歌，叫做〈我愛你，卻不能拯救你〉，讓準備演唱這首靜謐內省作品的瓊文忍不住吐槽：「營造這個情緒對嗎？」

演出最後，好樂團在演唱〈歲月的海〉後，播放影片回顧十週年成長歷程，帶著樂迷一起穿越時空。在演唱人氣單曲〈我們一樣可惜〉後，好樂團演唱近年鮮少公開演唱的〈或許我們都忘了最初說過的話〉作為安可曲獻給全場樂迷， 一起回顧成團初衷也感性表示：「希望用音樂陪伴大家下一個十年」。好樂團十週年專場把時間、成長、遺憾與溫柔一次收攏，猶如沉浸式三溫暖，在又哭又笑、又痛又暖的情緒潮汐裡，畫下完美句點。

更多中時新聞網報導

柯佳嬿談閃兵 坤達「正在反省」

不只癌友 高壓職場族也可考慮凍卵

范冰冰封后3通電話暴哭3回