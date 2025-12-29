幾天前我們曾介紹過 Google 釋出聖誕大禮，Google AI Pro 一年下殺不到半價的優惠，可說讓很多人都心動，但這優惠活動有一個限制：「僅限新訂戶」，很多老用戶都對此感到不滿，而阿達也在粉絲團提供一個解決辦法，新辦帳號再使用家庭群組拉主帳號進來，稍微麻煩一點。最近發現到網友提供的小妙招很不錯，可以將主帳號訂閱過 Google One 的痕跡給移除，進而觸發 Google AI Pro 一年下殺不到半價優惠，我實測自己的試用帳號成功，下面就介紹給大家。

老用戶也能獲得 Google AI Pro 一年下殺不到半價限時優惠！這篇教你怎麼做到

如果你還不知道怎麼買 Google AI Pro 一年下殺不到半價的優惠，請先看這篇，這是它的延伸：

這方法是透過刪除帳號裡的 Google One 服務，開始前有幾件事情你需要知道：

刪除 Google One 服務不會影響你 Google 雲端中的檔案、Google 相簿中的相片和影片、以及 Gemini 資料，這點可以放心。 刪除後，Google One 帳號的獎勵兌換紀錄、設定、和使用者活動等資訊都會消失。 對於已付費的人，Google 沒有特別說明刪除會不會退款（刪除後，Google One 會員資格就消失了，即便訂閱期還有也無法使用），不過有網友分享有成功獲得剩餘比例退款，這部分風險就自己承擔。

我測試的這個帳號有訂閱 Google One 方案，目前也還在免費試用期，因此打開 Google AI Pro 優惠活動頁面時，會出現「無法使用這項優惠」：

我先取消訂閱 Google One 方案，取消後我也嘗試再進到優惠活動頁面，一樣無法使用這優惠：

這時請進到「Google 帳戶」設定，打開「資料和隱私權」後往下滑，找到「刪除 Google 服務」選項：

按「Google One」右邊的垃圾桶圖示：

會跳出說明提示，告訴你這動作會刪除哪些資訊，大部分前面都已經說明過了，比較值得注意是「儲存空間用量超出上限」，刪除後 Google 雲端空間容量就會變成免費版的 15GB，因此如果超過會暫時沒辦法收發電子郵件，直到你訂閱 Google AI Pro。沒問題就按下方的「是，我了解上述注意事項...」，再按「刪除 Google One」：

確認 Google One 已經消失：

再次打開「Google AI Pro 一年下殺不到半價的優惠活動頁面」，就能獲得 58% 折扣了：

Gemini 的聊天記錄我也有檢查，全部都還在，不會因為 Google One 刪除而消失，這點可以放心。