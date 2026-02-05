老盟挺老人移動權 批換照年齡下修是「年齡歧視」

根據交通部道安會統計，去年截至十月底止，高齡者無照駕駛導致的交通死亡人數有一三一人，高齡者機車騎士自撞也有一○三人，儘管高齡者肇事的死亡人數下降，受傷人數卻上升，無照駕駛受傷人數就有八五○二人，較前年同期增加二九六人、自撞受傷者也有四○八九人，較前年同期增加四三五人。

不過老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，交通事故統計中，成年人肇事比例最高，其次為年輕族群，但社會將年齡放大檢視，促使交通部將換照年齡下修至七十歲，完全是「年齡歧視」。

張淑卿表示，老年人有自由移動的權利，可自行外出、參與社會活動，而非被困在家中。尤其年紀大了，就醫需求增加，也需要人際社交互動，不可能每次都要求子女協助往返。移動權是參與社會、減緩失智與衰老的關鍵，這非單純的交通議題，更關乎維持尊嚴和生活獨立性。

張淑卿說，高齡換照五月上路，一定會引發換照潮，但政府準備好了嗎？交通不便地區，老人家外出買菜、購物都需汽機車代步，如受限於需通過體檢、認知測驗、安全教育課程才能換照，「高齡無照駕駛者」恐變多。呼籲政府應規畫社區接駁車、輔具租借或無障礙接送服務。

對此，交通部表示，對高齡者來說，擁有駕照是一個期待，但是否為了擁有駕照，等同大眾運輸服務不夠？這是兩個不同議題，因應超高齡化社會到來，交通部一直都在推廣低地板公車、便利路網等，乘車優惠也愈來愈多，其中今年起針對七十歲以上繳回駕照者，補助TPASS乘車優惠回饋，最高回饋百分之五十。

