老盟翻轉獨老無用論 讓高齡者為社區傳遞幸福

為了讓獨居長者走出孤獨、重新與社會連結，中華民國老人福利推動聯盟推動「孤獨處方箋」及「偏鄉共好暨高齡人才再運用」計畫已邁入第四年，並在今天(21日)舉辦「2025幸福從鄰開始，從心延續」研討會暨成果分享交流會，持續串聯全臺社區夥伴，擴大幸福網絡。

老盟長期深耕地方，看見「幸福老化源自鄰里連結」，理事長方力脩表示，這次論壇也呼應中央「智慧共生」政策，邀集具實務經驗的社區交流在地作法，以持續推動互助共好。面對人口結構快速轉變，我國需要建構能夠支持在地生活、強化人際連結、促進世代共榮的社區支持網絡。

廣告 廣告

衛福部長石崇良表示，截至十月底，65歲以上長者達465萬人、占比19.9%，面對快速變動的人口結構，政府以「健康老化、活躍老化、在地老化」為核心，期望打造讓長者願意走出家門、走進社區的支持環境。他提醒長者健康的五大重點是規律運動、腦力刺激、充足睡眠、均衡飲食與良好社會連結，也強調科技正成為提升長者生活品質的重要力量，從數位運動場域到遠距看診，科技工具將更深入社區，協助長者維持活力、延緩退化，走向更自在的熟齡生活。

老盟祕書長張淑卿表示，據統計，接受「孤獨處方箋」陪伴的長者中，超過六成並非政府列冊個案，顯示社區主動發掘與介入的重要性，隨著計畫邁入第四年，愈來愈多社區自發投入，甚至發展出不同型態的方案，顯示「孤獨處方箋」模式已在地方扎根，老盟期盼讓每一位長者都能在熟悉的社區裡，活出有尊嚴、有溫度的晚年。