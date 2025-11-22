老盟「幸福從鄰開始、從心延續」翻轉獨老無用論 讓高齡者為社區傳遞幸福

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】為讓獨居長者走出孤獨、重新與社會連結，中華民國老人福利推動聯盟（老盟）推動「孤獨處方箋」及「偏鄉共好暨高齡人才再運用」計畫已邁入第四年，今年持續串聯全台社區夥伴，擴大幸福網絡。11月21日在台大醫院國際會議中心舉辦「2025幸福從鄰開始，從心延續」研討會暨成果分享交流會，邀請政府代表、各領域學者與全國社區夥伴，共同推動社區成為長者最堅實的支持網絡。

啟動儀式由左至右聯合報健康事業部營運長吳貞瑩、工研院企劃與研發處專案組長宋麟祥、中華金點社區促進聯盟秘書長邱秀蘭、衛生福利部社家署署長周道君、衛生福利部部長石崇良、老盟理事長方力脩、老盟祕書長張淑卿、富邦人壽經營企劃處資深副總經理陳秀玲、嘉南藥理大學社會工作系助理教授溫如慧。(圖/中華民國老人福利推動聯盟提供)。

與會貴賓包括衛生福利部部長石崇良、衛生福利部社會及家庭署署長周道君、工研院企劃與研發處專案組長宋麟祥、金門大學副教授南玉芬、暨南大學助理教授梁鎧麟、東華大學助理教授鄭期緯，以及老盟合作社區夥伴。

老盟理事長方力脩致詞中表示，老盟長期深耕地方，看見「幸福老化源自鄰里連結」，面對人口結構快速變化，建構支持在地生活與世代共融的社區網絡已成迫切任務。此次論壇亦呼應中央「智慧共生」政策，邀集具實務經驗的社區交流在地作法，以持續推動互助共好。他並感謝政府與企業的投入，盼凝聚更多力量，一同迎接超高齡社會挑戰。

衛生福利部部長石崇良致詞時表示，截至十月底，65 歲以上長者達 465 萬人、占比 19.9%。面對快速變動的人口結構，政府以「健康老化、活躍老化、在地老化」為核心，期望打造讓長者願意走出家門、走進社區的支持環境。他提醒長者健康的五大重點：規律運動、腦力刺激、充足睡眠、均衡飲食與良好社會連結，走向更自在的熟齡生活。

老盟祕書長張淑卿。(圖/中華民國老人福利推動聯盟提供)

從陪伴到共好，翻轉高齡無用刻板印象

老盟祕書長張淑卿表示，據統計，接受「孤獨處方箋」陪伴的長者中，超過六成並非政府列冊個案，顯示社區主動發掘與介入的重要性。她強調，「孤獨處方箋」的目標不只是看見獨老議題，更要翻轉社會對高齡者的「無用論」印象。「許多長者只是社會連結中斷了，需要有人幫他們重新鏈結。」因此計畫鼓勵仍有能力的長者成為「幸福好朋友」，把獨老帶出家門，或把資源帶進家裡，形成年齡互助、彼此成就的生活圈。

今年老盟更徵集全台社區的創意陪伴方案，出版《爺奶機智生活—高齡樂活創意方案手冊》，分為據點與客廳兩大類，讓長輩「有得玩，也有得學」，把陪伴從聊天提升為共學、共創、共好。為鼓勵更多好點子，老盟今年首次舉辦【爺奶機智生活】徵選與頒獎典禮，表揚全台社區的創新實踐成果，並同步將獲獎案例收錄手冊，提供未來進行獨老拜訪的志工運用，讓陪伴更具創意與結構性。

企業攜手，共築防詐防憂雙重防護網

富邦人壽表示，攜手老盟共同推動孤獨處方箋計畫及志工服務，有助於緩解獨居長者憂鬱風險；另外在志工訪視時，富邦人壽也提供最新金融防詐知識，透過志工的關懷與宣導，守護獨居長者的財務安全。

老盟「2025幸福從鄰開始，從心延續」研討會暨成果分享交流會。(圖/中華民國老人福利推動聯盟提供)

科技陪伴 X 社區韌性，打造智齡安居網絡

今年研討會以「智齡安居」與「幸福共融」為兩大論壇主題，透過專家分享與社區代表對談，探討如何運用科技強化社區韌性與整合能力，同時幫助長者增強內在韌性、活出自主價值，讓晚年幸福感獲得實質提升。

老盟盼政策接軌未來，有尊嚴的幸福晚年

隨著計畫邁入第四年，張淑卿觀察到愈來愈多社區自發投入，甚至發展出不同型態的方案，顯示「孤獨處方箋」模式已在地方扎根。老盟期盼這份「社區的幸福力量」能與政府政策接軌，讓每一位長者都能在熟悉的社區裡，活出有尊嚴、有溫度的晚年。

