老砲仍可續命！中、低空防護最後防線 空軍曝35快砲系統接戰模式

總統賴清德宣示打造「台灣之盾」，空軍今（28）日進行春節加強戰備操演，對外展示35快砲系統，用於攔截來襲的飛機及巡弋飛彈，在我國空防負責執行中、低空層防護任務。

天兵雷達為德國雷曼特公司所生產的天兵Ｍ型射控雷達，雷達為整個35快砲系統的指揮中樞，用來搜索、鑑別、鎖定敵機，總共可連接2座35快砲及2座麻雀飛彈發射架，組成一個射擊單位；其中35快砲是為德國雷曼特公司生產的35公厘雙管防空快砲，主要用於攔截來襲的飛機及巡弋飛彈，在我國空防負責執行中、低空層防護任務。

麻雀飛彈發射架為德國雷曼特公司所生產，主要擔任各重要基（陣）地的低空防空任務，兩個圓盤分別是照明及追蹤天線，主要用來提供飛彈追擊目標所需的信號當天兵雷達故障或超出接戰能量，無法指揮發射架時，也可搭配潛望鏡系統，遂行獨立作戰。

國防部28日舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，圖為天兵雷達 （FCU）。（劉偉宏攝）

另外，35快砲系統可裝備高效能摧毀彈（AHEAD彈），射擊後可於目標前產生152枚鎢鋼珠，用於攔截巡弋飛彈及無人載具等超小型目標，也可同時追蹤8批最具威脅目標，並依雷達導引麻雀飛彈及35快砲，另外搜索範圍達360度，搜索距離22公里。

由於空軍未來要去接NASAMS系統，在雷達方面不同如何操作？空軍795旅第301營第二連作戰訓練排長莊立得受訪指出，NASAMS系統是有小部隊會先去接裝，在裝備進入國軍體系之前，會先由一部分人員做接裝的動作。

國防部28日舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，圖為三五快砲 （GDF - 006）。（劉偉宏攝）

至於雷達識別之後怎麼分給麻雀飛彈或是三五快砲？是電腦分還是人工？莊立得表示，在天兵雷達上有8批追蹤天線，可以同時識別8個最具威脅目標，同時會有解碼器的部分，會有IFF系統，IFF系統經識別後，如果為友機的話，它會亮IFF Friend，會無法射擊；當天兵雷達標定目標後，由排長執行開控的動作，開控之後，發射架跟三五快砲朝目標進行的方向，由天兵雷達做預測點距離的計算，之後由排長決定是由麻雀飛彈發射架接戰還是三五快砲接戰，武器的選擇是人工選擇。

對於35快砲是否可以攔截微型無人機，軍方人士說，空軍是後線作戰，要打小型或者微型無人機的話，就已經是前線作戰，這屬於野戰防空的範疇，屬於陸軍的職責，在責任區分上，空軍並不會負責這塊。至於先前傳出35快砲系統、麻雀飛彈要汰除，但據了解，軍方原先確實有相關規劃，但因為找不到其他商源，也沒有其他替代品，目前仍將會持續使用，不過若要整入台灣之盾，可能性其實不大。



