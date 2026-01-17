老祖宗保佑！尾牙前聽「花木蘭神曲」中大獎 超商搭熱潮全台播送

生活中心／賴俊佑報導

社群瘋傳尾牙前聽「花木蘭神曲」有望中大獎！(圖／記者賴俊佑攝影）

尾牙旺季，許多公司行號辦抽獎、吃好料，感謝員工1年來的辛勞；網路近期流傳尾牙前聽動畫電影《花木蘭》的神曲〈以妳為榮〉可中大獎，許多網友實測真的中獎，全家便利商店搭上熱潮，全台門市將不定期播放英文版〈Honor To Us All〉，讓進來逛超商的民眾都能獲老祖宗保佑、尾牙中大獎。

社群瘋傳尾牙前聽「花木蘭神曲」有望中大獎！

2025年有網友在Threads分享，尾牙前和同事一起聽花木蘭》〈以妳為榮〉，歌詞是「老祖宗保佑我，千萬不要讓我失禮儀，為我家族爭取好光彩，家父會以我為榮」，沒想到兩人尾牙真的中大獎，「花家黑魔法分享給大家，謝謝老祖宗保佑」。

2026年尾牙旺季，該篇貼文又被網友挖出來，表示「我今年春酒要來試試看！！希望中頭獎」、「木蘭算不算台灣人自己的瑪麗亞凱莉」、「還要加一隻幸運蟋蟀」，更有網友分享中獎經驗「真的必須大推木蘭！昨天尾牙前狂聽1小時，結果中了1萬8000」、「來還願，感謝列祖列宗，得到董事長奬」、「來簽到！尾牙前3天每天聽3個小時，抽中加碼5萬！」

全家宣布尾牙旺季將不定期播放「花木蘭神曲」。(圖／資料圖)

超商播「花木蘭神曲」保佑大家尾牙中獎

全家便利商店看準熱潮，宣布即日起「店內將會不定時播放中獎神曲 《花家黑魔法》全家小編就幫大家到這邊了」、「我們會播放英文版Honor To Us All 建議聽完買福袋，中獎可還願」更笑說「我們將瘋成助攻你尾牙中獎的第一家便利商店 」、「大家下一步就是來全家還願吧」。

貼文曝光後，不少網友去超商巡店聽歌，更有網友回報聽完後在店裡買福袋中肆獎，「全家玄學的部分！」、「全家現在播花家黑魔法欸，好想去買福袋！ 」、「可以凌晨播放嗎？一大早手氣比較旺」，全家原訂播放歌曲時間是12:20 / 17:20，由於反應熱烈，尾牙旺季期間將增加播放次數並不定期播放。

7-ELEVEN尾牙旺季開賣晶英滷肉刈包，每年熱賣上萬個。(圖／7-ELEVEN提供)

尾牙吃刈包招財！超商熱賣上萬個

今年2月3日是農曆的尾牙，吃刈包求好運！7-ELEVEN每年期間限定限量推出熱賣上萬個的「晶英滷肉刈包」強勢回歸！內餡由台南晶英酒店主廚指導，帶皮豬五花以秘製醬汁滷製，吃起來豐潤、不膩口，搭配爽脆酸菜，可依個人喜好撒上花生糖粉，包裝貼心不沾手設計食用時不沾手，更貼上福德正神祈福貼紙，祝福「尾牙吃刈包、錢財滿錢包」。1月21日至2月10日搭配小腸豬血湯或阿桐阿寶四神湯可享88折優惠。

