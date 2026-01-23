老祖宗保佑！苗栗母女播「中獎神曲」嗨得刮刮樂百萬獎金

台彩今年新春限定5款刮刮樂上市，已有嘗鮮民眾搶先拿到高額獎金，台彩表示，1對母女到苗栗的彩券行買新出的「2000萬超級紅包」刮刮樂，碰巧聽到女兒手機響起「尾牙中獎神曲」，隔天真的刮出百萬獎金！

1對母女在苗栗頭份「富貴隆來彩券行」購買「2000萬超級紅包」刮刮樂時，播了1段最近流行的中獎神曲，沒想到真的刮中100萬元。（圖／台彩提供）

台彩23日分享近期2則幸運兒小故事，苗栗縣頭份市民生里5鄰中華路733號1樓的「富貴隆來彩券行」最近開出「2000萬超級紅包」刮刮樂的貳獎100萬元。據了解，購買者是1對母女檔，她們在新春刮刮樂20日上市當天就去買了1本「2000萬超級紅包」，挑選期間，該名女兒手機響起1段音樂，在彩券行老闆詢問下，才知原來是現在流傳《花木蘭》神曲加持中獎率的都市傳說，播了就能帶來好運。

這對母女隔天開心回到彩券行，其中1張刮刮樂竟真的對中貳獎100萬元，「尾牙中獎神曲」有聽有保庇，她們也開心包紅包給彩券行老闆分享喜氣。

北市松山1位神秘客悄悄將中百萬獎的刮刮樂影本放到彩券行，老闆很高興「雙神護財」見效。（圖／台彩提供）

另1段故事也很神奇，台北市松山區八德路3段106巷20之1號1樓「松福投注站」的老闆回憶，某天早上他準備開門營業，卻發現店門內出現1張「1200萬大吉利」刮刮樂影本，上面顯示該彩券刮出貳獎100萬元。

該彩券行老闆也驚喜直呼「喜從天降」，他說，今年初才恭請濟公師父到店裡加持，店面又正對香火鼎盛的延吉福德宮，平時有很多上班族來購買彩券。老闆提到，雖然不知這位神祕幸運兒是誰，仍替神秘客感到開心，也感謝「雙神護財」帶來好運。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

