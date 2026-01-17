老祖宗顯靈！全家播「花木蘭神曲」 他聽完買福袋中獎了

去年有民眾分享，尾牙前狂聽動畫電影《花木蘭》的主題曲《以妳為榮》後幸運中大獎，今年有不少人照著做，連全家便利商店也跟上風潮，近日每天至少會在全台門市播放2次英文版歌曲，結果馬上就有人聽完後，幸運從福袋中抽出5000元的購物金，讓網友笑翻。

去年有網友在Threads表示，尾牙前跟同事一起聽《花木蘭》的主題曲《以妳為榮》，因為這首歌的第一句就是「老祖宗保佑我」，結果最後真的中大獎，讓原PO興奮分享花家黑魔法，引起風潮。

全家便利商店小編本周二公布，全台門市即日起都會不定時播放黑魔法神曲，雖然是英文版的原曲，但還是希望能夠幫助大家中大獎，並預告本周每天至少會有2個固定播放的時間，分別為每天中午12時20分與下午5點20分。

不料，黑魔法神曲才播出1天，本周三就有民眾在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」指出，中午跟同事去買午餐時，聽到全家在播花木蘭，順手就買了一個福袋回公司，後續也邊聽花木蘭邊開獎，沒抽到樂扣杯的時候還有點失望，結果最後打開抽獎券，才發現竟然中了5000元購物金，驚呼「列祖列宗直接顯靈啦！花家黑魔法真的不是開玩笑ㄟ，大家有推薦這個購物金要怎麼花嗎？」

網友則笑說「手機以外我最想抽到這個，很讚欸」、「謝謝老祖宗保佑」、「今年掃墓請幫老祖宗加菜」、「看脆很多人分享聽完中獎，花木蘭太厲害了吧」、「我買了10包都摃龜，你好幸運喔」。

