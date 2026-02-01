老竹變身 筍之後環保餐具開賣

新北市綠竹產業推陳出新，將老廢綠竹製成綠竹纖維產品並建立新北「筍之後」品牌。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市綠竹產業推陳出新，利用老廢綠竹製成綠竹纖維產品並建立新北「筍之後」品牌，現有全新產品包括竹節環保餐具一九九元、環保杯二九九元、環保套組（含餐具及環保杯）三九九元，一日起至二月十三日開放線上選購；農業局邀請市民朋友和企業團體一起來支持新北在地農產品與循環經濟。

新北市綠竹產業將老廢綠竹製成綠竹纖維產品並建立新北「筍之後」品牌，包括全新產品環保餐具組。（新北市農業局提供）

農業局表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，竹林面積廣大，農友在筍園管理上多於每年十二月至翌年二月綠竹休眠期間疏伐老竹並更新健康竹苗；傳統處理老竹的方式多為堆置焚燒，有汙染環境的疑慮，農業局響應淨零碳「循環」主軸，輔導產區農會添購碎竹機，並鼓勵農友將老竹粉碎後做為土壤有機肥，將剩餘竹材破碎後的綠竹纖維，製成可於自然環境下逐步分解回歸土地的「筍之後」環保生活用品。

農業局指出，目前「筍之後」品牌創新產品有竹節環保餐具、環保杯、環保套組（含餐具及環保杯）等均無塑料添加，使用至產品壽命期限後，也不會留下無法分解的汙染物，環保又安全。