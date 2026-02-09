老糖鐵成功號和勝利號變身軟萌列車 雲朵AH!Q陪大家追逐心底的光

台糖八十週年，永續奔馳，老糖鐵變身軟萌列車 雲朵AH!Q陪著大家追逐心底的光。（文化局提供）

記者陳佳伶／新營報導

文化局舉辦「2026新營Q起來–追逐心底的光」戶外藝術裝置展，即日起至三月八日展出期間，台糖五分車配合推出的「雲朵AH!Q聯名列車」，邀請民眾搭乘充滿祝福意涵的「成功號」與「勝利號」，在慢節奏的鐵道旅行中，尋找療癒身心的光。

文化局說，藝術家AlanHong以「追逐心底的光」為核心，打造系列可愛角色，如「小馬Q」、「星星Q」、「球球Q」等，這些裝置藝術點綴於新營文化中心廣場與糖鐵場域，讓公共空間充滿溫度。

至於「雲朵AH!Q」的從容、療癒的姿態，正是希望在忙碌的現代生活中，提醒每位遊客重新與內在對話。

台糖八十週年×新營Q起來雲朵AH!Q聯名列車成功號。（文化局提供）

「成功號」與「勝利號」糖鐵五分車化身超萌車廂，圓潤、純白的AH!Q躍上車窗，帶領乘客穿梭於新營的城市與綠廊間。

迎接農曆春節，自十七日大年初一起，民眾搭乘五分車時，只要需拍攝車窗上的「雲朵AH!Q」窗貼並上傳Facebook打卡，即可在車上兌換「雲朵AH!Q限定貼紙」，數量有限，送完為止。

文化局表示，當時光與藝術交織，老糖鐵也能展現軟萌新魅力，適逢台糖八十週年，透過這次聯名為復古糖鐵注入新生命，希望每位走進新營的旅人，都能在緩慢行駛的五分車上，看見窗外風景，也看見自己心底那道溫暖的光。