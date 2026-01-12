老翁下廚一半跑去睡 陣風吹火苗「屋燒成廢墟」！餃子奇蹟完好

大陸江蘇徐州一名老翁蒸餃子卻沒看火，導致家中被燒成廢墟，但餃子竟完好無缺，引發網友熱議。（圖／翻攝自微博／看古今）

下廚的時候可能潛藏危機！大陸江蘇近日發生一起引發網友熱議的火警意外，有一名68歲王姓老翁經營海釣場，特地蒸餃子要款待釣友，期間回房小憩，沒想到屋內火苗點燃屋頂茅草，整間屋舍瞬間陷入火海，雖無人傷亡，但房子被燒成廢墟。不過意外的是，廚房的蒸餃完好無損，讓人不禁形容是「成本最高的料理」。

綜合陸媒報導，這起火警發生於10日中午12時許，江蘇徐州一間海釣場的68歲老闆王姓老翁，為了款待釣友，堅持使用柴火灶蒸煮3籠共54顆韭菜雞蛋餃。但等待期間，王翁不敵睡意返回房間休息；但當日徐州正颳起6級陣風，強風把火苗吹起，點燃易燃的茅草屋頂，火勢迅速蔓延。

當王翁被濃煙嗆醒時，屋內火苗已竄高2公尺，急忙打電話求救。徐州消防支隊獲報後，出動8輛消防車及32名隊員救援，儘管現場低溫僅零下3度，且屋內堆滿易燃漁具，消防人員仍迅速架設水槍切斷火源，經過1小時奮戰後完全撲滅火勢。

據王翁兒子透露，雖然整間房子燒到只剩框架，但幸好父親平安無事，還發現只有那鍋蒸餃完好無缺，開玩笑它的成本太高，包含房舍重建與漁具損失，總計超過人民幣20萬元（約新台幣90萬元）。

事發後，當地釣友展現溫情，自發組織募捐籌得人民幣8萬多元（約新台幣37萬元）援助王翁，更有釣友致贈電蒸鍋，叮嚀他「以後用插電的更安全」。而消防隊也藉此呼籲，冬季是火災高風險期，使用明火務必落實「人走火滅」，且灶台周遭應保持清空，避免易燃物堆放，才能防止類似意外再次發生。

