老翁低血糖路倒釀驚魂 警熱心解危助就醫
臺中市太平區1位70多歲的周姓老翁，因子女都在外地就業平日一人獨居，日前中午徒步附近便當店買便當，未料途中疑似低血糖導致跌坐路旁，所幸新平派出所員警眼尖發現有異立即上前關心並向附近熱心民眾要糖果及飲水供老翁服用，待老翁症狀回穩後由救護人員送醫治療並通知家屬知悉，家屬非常感謝警方的熱心為民服務。
太平分局新平派出所警員陳玲玲、張世孟前(15)日中午12點多巡經振福路沿線，眼尖的兩人忽然發現路旁有位老翁因不明原因坐在地上，當時老翁全身發抖、臉色蒼白且虛弱回應員警，原來老翁因血糖低導致身體無力跌坐路旁，貼心的員警見狀趕緊向附近居民詢問有無糖果等物品，在員警的幫助下終於讓老翁稍微恢體力。
員警事後詢問老翁始知子女都在外地上班，平日一人獨居生活，為免再度發生意外，即通知救護人員前來並送往附近醫院檢查，所幸無大礙，老翁之子女獲悉後頻向員警表達感謝之意，也表示下班後會立即返家關心父親。
太平分局分局長沈能成表示，近日天氣溫差大，民眾應隨時留意身體狀況，尤其有慢性疾病的民眾更要注意，並隨身攜帶證件或緊急聯絡方式，便於緊急情況時能及時獲得協助。民眾若發現周遭有需要幫助的人，請立即撥打110或119避免發生憾事。
