老翁倒垃圾遭毒駕撞死！捨身出手救警衛下身骨折 女兒悲慟：狂喊痛救我

社會中心／施郁韻報導

32歲陳姓男子吸食喪屍煙彈後，駕駛賓士車上路，途中失控暴衝，3人送醫。（圖／翻攝畫面）

基隆市仁愛區南榮路9日晚間發生一起重大車禍，32歲陳姓男子吸食喪屍煙彈後，駕駛賓士車上路，途中失控暴衝，撞擊7台汽機車，釀3人受傷送醫。當時73歲陳姓老翁去倒垃圾時遭波及，雖然送醫時意識清楚，卻在11日宣告不治。老翁女兒泣訴，父親眼見警衛快被撞到，出手推了一把，自己反被撞卡在車底，送醫時還一直大喊「救我」。

據悉，32歲陳男9日晚間駕駛賓士車行經南榮路，突然車輛失控爆衝，撞擊停放路邊的7台汽機車，與一台正在清運的垃圾車。陳翁正在倒垃圾，不慎遭波及受傷送醫，另外還有33歲陳姓男子、51歲馬姓男子受傷。

老翁當時出門倒垃圾遭撞上。（圖／翻攝畫面）

肇事駕駛陳男酒測為0，卻被警方發現車內有毒品依托咪酯菸彈1顆、電子菸主機1支等，初步鑑驗發現毒品陽性反應，被依法移送偵辦。

受傷的陳姓男子、馬姓男子、陳姓老翁送醫當下皆意識清楚，不過11日凌晨，陳姓老翁卻宣告不治，詳細死因仍有待後續相驗釐清。

死者女兒得知噩耗時無法接受，由於老翁當時出門倒個垃圾，事發前看到車子暴衝過來，一旁警衛快被撞到了，趕緊出手將人推開，沒想到自己閃避不及，被撞倒卡在車底。

女兒回憶，爸爸當時送醫時，下半身骨折，痛得一直喊「救我」，緊急輸血動手術，病況仍不樂觀，能做的醫療處置都做了，仍宣告死亡。對此，女兒也沉痛呼籲政府重視修法，嚴懲毒駕酒駕。

