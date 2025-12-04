老翁倒臥社區三溫暖！全身多處燒燙傷送醫不治 今相驗結果死因出爐

記者林盈君／新北報導

本月3日晚間8時許，新北市林口區文化三路二段某社區，一名79歲的夏姓老翁，被發現倒臥在社區三溫暖設施內，全身有多處燒燙傷，送醫時已無呼吸心跳，緊急送往林口長庚醫院急救，最終仍宣告不治。警方獲報後趕抵，初步勘驗，現場無打鬥痕跡且無外力介入跡象，將報請檢察官相驗釐清死因。

新北老翁倒臥社區三溫暖亡，疑為心因性休克導致死亡。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天晚間，社區櫃台經理接獲死者（夏姓老翁）太太致電，請協助前往社區健身房，查看丈夫狀況，未料經理卻發現，夏翁倒臥在健身房三溫暖室，已無生命跡象，隨即通報警消到場，而夏翁送醫後宣告不治。警方獲報到場，並通知鑑識小組採證，警方指出，現場無打鬥痕跡且無外力介入跡象。

今（4）日下午，檢察官會同法醫，前往林口長庚醫院相驗，初步認定，疑為心因性休克導致死亡，可能原因為心血管病變，家屬對相驗結果無意見，大體已發還家屬辦理後事。

